Prime Video anuncia la fecha de la última temporada de una serie de éxito rodada en Galicia

Galicia vuelve a consolidarse como uno de los grandes platós del audiovisual español. Sus paisajes y su identidad han convertido a la comunidad en un escenario recurrente tanto para series como para películas, donde la terriña no solo sirve de fondo, sino que adquiere un papel casi protagonista en cada historia.

En este contexto, Prime Video prepara el estreno de la segunda y última temporada de Punto Nemo, un thriller de suspense con tintes de ciencia ficción que ya conquistó al público en su primera entrega. Protagonizada por Óscar Jaenada, Maxi Iglesias, Alba Flores, Margarida Corceiro y Najwa Nimri, la plataforma ya ha desvelado su cartel oficial y ha confirmado que los nuevos episodios llegarán el próximo mes de abril.

Punto Nemo, rodada en Galicia, regresa a Prime Video

'Punto Nemo', próximo estreno en Prime Video Cedida

El éxito de la primera temporada de Punto Nemo ha confirmado el creciente peso de Galicia dentro de la ficción audiovisual española, consolidando a la región como un enclave ideal para el audiovisual.

La serie, producida por Ficción Producciones y Ukbar Filmes, y respaldada por la Xunta de Galicia y la televisión pública portuguesa RTP, da ahora un paso más con el estreno de su segunda y última temporada, previsto para el 17 de abril en Prime Video.

El rodaje, que tuvo lugar en Galicia antes de desplazarse a Portugal y a las Islas Canarias, vuelve a convertir los paisajes en un elemento narrativo esencial. El reparto está encabezado por Óscar Jaenada (Operación Marea Negra), Maxi Iglesias (Los artistas, primeros trazos), Alba Flores (Romancero), Margarida Corceiro (Citas Barcelona) y Najwa Nimri (La virgen roja).

Completan el reparto Sara Matos (Sangue Oculto), María Isabel Díaz (Vis a vis), Nüll García (Malegro verte), Felipe Pirazán (Tratamos demasiado bien a las mujeres) y Oleg Krikunova (Zorro).

Bajo la dirección de Alex Rodrigo (La casa de papel) y escrita por David Muñoz y Carlos Molinero, Paula Sánchez y Alex Rodrigo, la segunda temporada de Punto Nemo será distribuida internacionalmente por Mediterráneo Mediaset España Group, al igual que su primera entrega.

Sinopsis de la serie

Imágenes de 'Punto Nemo', en Prime Video Cedidas

Esta nueva entrega retoma la historia tras un desastre que lo cambia todo: la explosión de un laboratorio ruso deja a los supervivientes atrapados en una isla. Aislados y sin apenas recursos, deberán enfrentarse a todo tipo de amenazas, desde extraños experimentos soviéticos hasta la aparición de criaturas híbridas y un inquietante virus alienígena que amenaza con expandirse globalmente.

La llegada de dos hermanos rusos intensificará los conflictos, poniendo a prueba las lealtades y destapando tensiones ocultas. La serie profundiza en los límites de la condición humana, planteando un dilema inquietante: ¿y si el verdadero virus somos nosotros?