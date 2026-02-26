HBO prepara una serie sobre una novela de la escritora viguesa Ledicia Costas
El rodaje ya ha comenzado y la serie estará protagonizada por la actriz candidata al Goya, Susana Abaitua
HBO Max ya prepara la adaptación de la novela Infamia, de la escritora viguesa Ledicia Costas. Se trata de una producción de seis capítulos de 50 minutos que estará protagonizada por Susana Abaitua, actriz nominada al Goya a Mejor Actriz Protagonista.
Según ha informado la plataforma a través de un comunicado de prensa, el rodaje ya ha comenzado en el País Vasco y Madrid. El reparto está compuesto por Jorge Bosch, Jon Olivares, Ane Gabarain, Iñigo Gastesi, Iñigo Azpitarte, Eva Llorach, Asier Oruesagasti, Kandido Uranga y Luis Gnecco.
Manuel Gancedo y Eduardo Torallas serán los encargados de adaptar la reconocida novela de Ledicia Costas a un guion de televisión. La producción corre a cargo de Evafilms, que cuenta con la participación de EiTB, y dividirá sus grabaciones entre Madrid y los "imponentes paisajes naturales de Vizcaya".
"Desde que leí la novela de Ledicia Costas supe que esta historia tenía algo muy especial", señala Eva Cebrián, de productora de Evafilms. "Es un thriller vibrante, lleno de misterio y emoción, que explora los conflictos humanos detrás del suspense y mantiene al espectador en tensión constante".
Por su parte, la escritora viguesa ha reconocido que le parece "un milagro maravilloso" que se lleve a cabo la adaptación a serie de Infamia. "Me parece un sueño. Todavía no me lo creo", ha escrito en su cuenta de Instagram, agradeciendo la oportunidad a la productora y a la Agencia Antonia Kerrigan.
Infamia narra la historia de Emma Cruz, una tenaz abogada en plena crisis existencial que se obsesiona por un caso sin resolver: la misteriosa desaparición de dos niñas hace veinte años. En su empeño por desenterrar secretos inconfesables, Emma tendrá que enfrentarse a sus peores fantasmas.