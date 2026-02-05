El Cine Municipal de A Ramallosa (Pontevedra) vuelve a la vida también con Entroido
Esta sala de proyecciones, recuperada recientemente por el Concello de Nigrán, proyectará "La máscara" y otros títulos "carnavalescos"
También te podría interesar: XX Aniversario de la recuperación de O Merdeiro en Vigo: Proyectan unas jornadas sobre el Entroido
El Cine Municipal de A Ramallosa también volverá a la vida con el Entroido. La sala de proyecciones, recuperada a finales de 2025, exhibirá "La máscara" -este sábado, a partir de las 18:00 horas- y otros títulos de temática carnavalera durante las próximas semanas.
El jueves día 12 se proyectarán "+Cuñados" y "Un entroido criminal" y el día 21 de este mes "Río". Además, el jueves 19 se exhibirá "Las uvas de la ira" y, como cada último jueves de mes, el día 26 el cineclub Val Miñor Alice -Guy ofrecerá "Sentimental Value".
Todas las películas tendrán entrada libre hasta completar aforo.
Entroido en Nigrán
El Entroido nigranés se vivirá el 20 de febrero, a las 21:00 horas, con un desfile de comparsas. Habrá baile, el 14 de febrero; bingo social, el día 15; y fiesta de Entroido infantil, el martes 17.