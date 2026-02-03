El Festival de Cans (O Porriño), la iniciativa "más destacada" de España en zonas rurales
Fueron más de 400 los expertos culturales que participaron en esta consulta, que aúpa al evento entre los doce primeros referentes culturales de Galicia
El Festival de Cans suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria de más de dos décadas: Acaba de ser puesta en valor como la iniciativa cultural "más destacada de España" en zonas rurales y como uno de los certámenes audiovisuales de referencia. Lo anterior en base al ranking del año 2025, elaborado por la Fundación Contemporánea.
De esta manera, el evento, que este año se celebrará del 19 al 23 de mayo, cumple una década manteniéndose entre lo más alto de este prestigioso ranking.