El Festival de Cans (O Porriño), la iniciativa "más destacada" de España en zonas rurales

El Festival de Cans suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria de más de dos décadas: Acaba de ser puesta en valor como la iniciativa cultural "más destacada de España" en zonas rurales y como uno de los certámenes audiovisuales de referencia. Lo anterior en base al ranking del año 2025, elaborado por la Fundación Contemporánea.

De esta manera, el evento, que este año se celebrará del 19 al 23 de mayo, cumple una década manteniéndose entre lo más alto de este prestigioso ranking.

Fueron más de 400 los expertos culturales que participaron en esta consulta, que aúpa al evento entre los doce primeros referentes culturales de Galicia. También como una de las tres únicas insignias culturales de referencia en la provincia de Pontevedra, junto con la Bienal de Pontevedra y el Festival Sin Sal.

También aparece, por último, destacado como uno de los grandes referentes culturales del Estado en eventos celebrados en entornos rurales de un selecto grupo de solo 50 certámenes e instituciones.