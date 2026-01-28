Netflix desvela el estreno de la nueva temporada de una de sus series más vistas protagonizada por Pedro Alonso
La plataforma de streaming desvela la fecha de la segunda temporada de 'Berlín', tras el enorme éxito de su primera entrega, que llegó a ser la más vista del mundo durante su primera semana de estreno
Netflix ha lanzado el primer tráiler oficial de la segunda temporada de Berlín, que tendrá por nombre, "Berlín y la dama del armiño". El avance ofrece las primeras pinceladas del nuevo golpe que llevarán a cabo Andrés de Fonollosa (Pedro Alonso) y su banda, una historia que podremos disfrutar a partir del 15 de mayo de 2026.
La miniserie promete mantener al espectador pegado a la pantalla, siguiendo la línea de la primera temporada y de la serie original de la que nace, La casa de papel. Una vez más, acompañaremos a este carismático personaje que conquistó al público por su forma de ser y por la brillante interpretación del actor gallego Pedro Alonso.
"La banda ya está preparada para el golpe con más arte de la historia"
Como spin-off de La casa de papel, Berlín se centra en profundizar en la vida y el pasado de uno de los personajes más icónicos de la ficción española. Y es que es inevitable recordar el fenómeno en el que se convirtió la serie original y, en especial, Andrés de Fonollosa, un personaje que conquistó al público por su carisma y su complejidad.
En esta nueva temporada, titulada 'Berlín y la dama del armiño', el protagonista se enfrenta a un nuevo encargo. Recibe la propuesta de llevar a cabo el robo de una valiosa obra de Leonardo da Vinci: La dama del armiño. Sin embargo, tratándose de Berlín, nada es tan sencillo, y el plan podría acabar convirtiéndose en "el golpe más grande de toda la historia".
El avance de la temporada muestra nueva ambientación y presenta a varios fichajes: Inma Cuesta interpreta a Candela, una mujer sevillana imprevisible y temperamental que logrará conquistar a Berlín, mientras que José Luis García-Pérez y Marta Nieto se ponen en la piel de los duques de Málaga, responsables del encargo que pone en marcha la trama.
A ellos se suman rostros ya conocidos como Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez, que completan la banda.
La serie, producida por Vancouver Media y creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, llega a Netflix el 15 de mayo, dispuesta a repetir el éxito de su primera temporada, que fue la más vista del mundo durante su semana de estreno, llegando a entrar en el Top 10 de 91 países.
Como dice Berlín en el tráiler: "¿Preparados para el gran momento?"