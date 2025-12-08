"Palabra de cine!", el ciclo temático que llega a Pontevedra como antesala de Los Feroz

"Palabra de cine!" llegará a Pontevedra los días 12, 16 y 23 de diciembre. Se trata de un ciclo temático enmarcado en la celebración de Los Premios Feroz en A Boa Vila y que buscará profundizar en el diálogo entre literatura y cine, yendo más allá de la pantalla para reflexionar a través de los libros y la palabra escrita.

Esta iniciativa se desarrollará en la sede de la Fundación Moldes, tal y como recoge Europa Press. Así, la primera sesión estará dedicada a la recuperación de la memoria histórica con la presentación de la obra "Enrique Barreiro. As orixes do cinema en cor", en la que participará el autor Carlos Aurelio López Piñeiro. Se trata de un libro que se centra en la figura del cineasta e inventor del Yuxtacolor Enrique Barreiro.

El segundo día correrá a cargo de la escritora Raquel Piñeiro, quien hablará de su obra "Un país en la pantalla. España a través del cine y las series" en la que se propone un recorrido por Galicia y Pontevedra a través de rodajes que analizan diferentes momentos de la historia de España.

Por último, se celebrará un diálogo entre el escritor e historiador del cine Diego Moldes y el presentador del evento y periodista cultural Ramón Rozas. Se abordará la confluencia del cine, la literatura y la ciudad de Pontevedra.

Este diálogo servirá de preámbulo a la presentación del próximo libro de Moldes, "Más grande que la vida. Escritos sobre cine 2000-2025", una "enciclopedia" que traza un canon fílmico desde el siglo XXI.