Vigo se convierte en el plató de rodaje de la nueva serie del "prime time" de Antena 3

Vigo se convierte en plató de cine. El rodaje de la nueva serie de Antena 3 ha paralizado este jueves por la mañana la Avenida García Barbón, un trabajo en el que colabora la productora gallega Portocabo.

"Vigo sigue siendo un maravilloso plató de rodaje", afirmó este martes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, tras visitar el set de la nueva serie para el "prime time" de Antena 3, Ágata y Lola. Dos días más tarde, vigueses y viguesas han podido curiosear su rodaje en plena García Barbón, a la altura del número 58.

Allí, se encuentra estacionado un autobús de Vitrasa, que se ha convertido esta mañana en set de rodaje y será una de las localizaciones que se podrán observar en Ágata y Lola. La serie está coproducida por Atresmedia y la gallega Portocabo.

La serie estará compuesta por ocho episodios de 50 minutos y sus grabaciones se desarrollarán íntegramente en Vigo y sus alrededores. "Van a estar rodando en Vigo unos cinco o seis meses más y ya llevan tres o cuatro meses", informó el alcalde el martes.

Las protagonistas de esta son Eva Martín y Mireia Oriol, que darán vida a Lola y Ágata. El reparto lo completan actores y actrices conocidos: Antonio Garrido, Eva Fernández, Francis Lorenzo, Berta Vázquez, Juanjo Puigcorbé, Xose A. Touriñán, Mariano Peña, Darío Loureiro, Javier Collado, Celia Freijeiro y Xoán Fórneas.

La nueva producción para el "prime time" de Antena 3 narra la historia de dos agentes: Lola, extrovertida e impulsiva, y Ágata, policía documentalista brillante y meticulosa que está en el espectro autista. "Juntas, combinan sus fortalezas para resolver crímenes que desafían los métodos policiales ortodoxos", describen desde la cadena de televisión.

"A lo largo de la serie, además de resolver casos, aprenden a comprender y respetar sus mundos divergentes, desarrollando una amistad profunda que rompe los prejuicios y las barreras sociales", añade Atresmedia en una nota de prensa, en la que reivindica que sus producciones la sitúan como "referente de la ficción en español en el mundo".