El astillero vigués donde se grabó 'Los lunes al sol' vuelve a convertirse en plató de cine

El Astillero San Enrique, ubicado en el barrio vigués de Teis, vuelve a convertirse en plató de cine más de dos décadas después de la grabación de la película Los lunes al sol. El director de Vigo Guillermo de Oliveira ha escogido las instalaciones del complejo del grupo Marina Meridional para rodar algunas escenas de su próximo largometraje.

Guillermo de Oliveira se encuentra rodando un thriller de cine negro-policíaco. Bajo el título A morte nos teus ollos, se rueda durante estos meses en la ciudad olívica y su área metropolitana. La historia, ambientada en los años noventa e inspirada en hechos ocurridos en aquella época, narra la vida de dos policías corruptos que acabarán metidos en una trampa sin retorno.

Para algunas de las secuencias, el equipo de rodaje buscaba un entorno industrial con el carácter y la estética de aquellos años, por lo que consideraron que las instalaciones del astillero eran el escenario idóneo. Las grabaciones tuvieron lugar el pasado 7 de noviembre, en un área acondicionada para ello, fuera de la zona de producción del astillero.

Desde Astillero San Enrique han querido agradecer en una nota de prensa al equipo de producción la confianza depositada en sus instalaciones. "Nos enorgullece que el astillero siga formando parte del imaginario cinematográfico vigués y que continúe siendo un referente cultural e industrial de la ciudad", han declarado.