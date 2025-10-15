'Puerto Calma', de Canarias a Vigo para contar la crisis migratoria: "Es un sueño hecho realidad"

Este pasado sábado, un auditorio de la sede Afundación con las butacas a rebosar acogió el estreno del documental Puerto Calma, un proyecto vigués dirigido por Paula Martínez Molares, Lucía Rúa y Sam J. Hardie, que había arrancado hacía más de cuatro años.

En 2021, Paula, abogada que preparaba su tesis doctoral sobre la situación de los menores migrantes que llegaban a nuestro país. A ella el tema le tocaba de cerca, ya que su familia había acogido hacía varios años a un menor llegado desde Bangladesh, Faysal Ahmed, y al que ayudaron con los papeles para que, finalmente, lograra la residencia.

Así, hizo las maletas y viajó acompañada de su hermana María hasta Canarias para recoger los testimonios de los muchos migrantes alojados en el Hotel Puerto Calma.

"Tenéis que venir ya, porque el convenio con la Cruz Roja se termina ya", les apremió Calvin Lucock, gerente del hotel junto a su mujer, Unn Tove Saetran; él, inglés, y ella, noruega. En poco más de una semana, las dos hermanas recogieron todo tipo de testimonios de los migrantes alojados, niños de 12 años solos que escapaban de la guerra, jóvenes y mujeres. "Grabamos las entrevistas como pudimos para la tesis", explica Paula a Treintayseis.

De tesis a documental

Paula con uno de los migrantes.

Al regresar, sintió que aquellas historias tenían otro destino, más allá del de una tesis jurídica, con vocabulario técnico y destinado a un público más reducido. La idea surgió tomando "unas cañas" con dos amigos que se dedicaban al mundo audiovisual: hacer un documental.

Lanzaron un crowdfunding exitoso con el que reunieron algo más de 10.000 euros y con un equipo de 5 personas viajaron al mismo resort durante 15 días para recabar de nuevo los testimonios de los que todavía estaban allí. De nuevo, el tiempo estaba en contra, ya que en ese momento tanto el Gobierno de Canarias como los dueños de los hoteles donde se alojaban obligaban a dejarlos vacíos porque llegaban los turistas.

No así los gerentes de Puerto Calma, que reconocen que lo que comenzó como una decisión empresarial en pandemia para no cerrar, ya que Cruz Roja pagaba a los que acogían a estos migrantes, se tornó en algo personal "a las 3 horas de entrar los primeros migrantes". De hecho, añade Paula, Calvin y Unn acogieron en su propia casa a varios de ellos y compraban comida para los que estaban en la calle.

Múltiples historias y enfoques

La viguesa reflexiona sobre lo que se encontró allí. Un "tapón" generado por la llegada de migrantes a los que no dejaban salir de las islas, "hay que tener en cuenta que había medidas por el covid", pero que llegaban a España con un destino, allí donde tenían familia y donde, sabían, podían encontrar trabajo. "Eso contribuyó a la sensación de crisis migratoria; si los dejas moverse, no se crea ese tapón", reflexiona Paula.

Unn abraza a uno de los migrantes.

En ese tiempo, el material para el documental se llenó de historias particulares, tanto de migrantes como de los gerentes del resort y los propios vecinos a los que aquello les cogía "desprevenidos", pero que también se arremangaban para ayudar en todo lo posible.

De hecho, destaca Paula, el resort se encontraba en una zona destinada al turismo escandinavo, y eran estos visitantes los que más rechazaban a los acogidos, produciéndose la paradoja de aceptar a los que llegan del norte de Europa, mientras a los que llegaban de África se les rechazaba.

Comienza el camino del documental

El regreso a Vigo fue el de ponerse manos a la obra con el documental compaginándolo con sus respectivos trabajos. En el camino, se encontraron con la productora Islandia, que les ayudó a contar aquella historia de la mejor manera, y hasta contaron con el estudio de sonido La Panificadora para la postproducción técnica.

Fue la productora viguesa también la que les ayudó a poder estrenarlo este pasado sábado. "Fue el sueño cumplido", asegura Paula de un camino que han recorrido durante estos 4 años. La sala llena auguraba el éxito de un pase que confirmó la potencia de las historias que se proyectaban en la gran pantalla, en un acto presentado por la periodista Guada Guerra, que también llevó el posterior coloquio.

Imagen del coloquio. Paula Cermeño

"Ojalá lo vierais por primera vez", les dijo Guada al verlo antes del pase oficial. "Pero también tuve esa sensación, era como ver la película", celebra Paula sobre el momento de ver el trabajo de años plasmado en esos 60 minutos que dura el documental. "No me lo creía, además con tanta gente", añade. Estaba su familia, sus amigos, su hermana, cuyas grabaciones también aparecen en el documental.

También estaba Ousmane, uno de los acogidos en Puerto Calma, que había viajado desde Canarias para estar en el estreno. Su presencia en Vigo era también una ocasión para ayudarlo a conseguir que pueda instalarse en Sarria, donde le ofrecen trabajo. Se lo ofrece Faysal Ahmed, aquel niño de acogida que ahora cierra el círculo. "Es como una cadena de favores", le decía su amiga Marta en el estreno.

Proyección de Puerto Calma. Paula Cermeño

El paso más importante era el del estreno, "era lo que le debíamos a nuestros mecenas, que fueron los productores gracias a sus aportaciones". Ahora, arranca una nueva etapa para Puerto Calma. "Nos gustaría que pudiese entrar en un festival", dice Paula, que también avanza la posibilidad de que pueda verse en un futuro a corto plazo en una de las plataformas de streaming.