Vigo lanza su concurso de microcortometrajes: 90 segundos para retratar una "ciudad en movimiento"

Vigo ha lanzado este lunes la tercera edición del concurso de cortometrajes Vigo en 90 segundos. El Concello trata de convertir la ciudad en un "enorme plató abierto donde cualquier pueda rodar su historia" de una urbe "en movimiento".

Así lo ha anunciado el alcalde Abel Caballero a través de un audio distribuido a los medios de comunicación. El regidor socialista ha explicado que el reto de este año es retratar Vigo como una "ciudad en movimiento".

"La ciudad que corre en Balaídos, que vibra en los conciertos, que sube por las rampas mecánicas y que se reinventa cada día porque Vigo no queda quieta nunca", ha añadido el alcalde, que ha explicado que puede participar toda aquella persona que lo desee: desde cineastas en potencia hasta creadores de TikTok, estudiantes y aficionados.

Tan solo es necesario contar con un móvil o una cámara y muchas ganas de rodar para participar en la tercera edición de Vigo en 90 segundos. El plazo de inscripción y entrega empieza el 20 de octubre y termina el 20 de noviembre.

Carter de la tercera edición de "Vigo en 90 segundos" Xornal Vigo

Cabe recordar que la participación en concurso es gratuita y libre, y la entrega de los proyectos se hará a través de la web de Vigo Film Office. Los interesados podrán presentar una o más obras al concurso.

Los premios se entregarán el 20 de diciembre en el MARCO. El Concello entregará más de 2.500 euros en tarjetas regalo repartidos en varias categorías. El público también tendrá la oportunidad de votar en Instagram por su vídeo favorito entre el 24 y el 30 de noviembre.