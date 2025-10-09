Galicia vuelve a brillar en pantalla: fecha de estreno de una de las series más esperadas de Atresplayer

Algunas imágenes del tráiler de 'Las hijas de la criada', rodada en Galicia, Madrid y Canarias Atresmedia

Galicia llama la atención de miles de personas, también de profesionales de la dirección y producción audiovisual que encuentran en sus paisajes, pueblos y ciudades el plano perfecto para contar una historia. En este sentido, las Rías Baixas son las protagonistas del próximo estreno de Atresmedia.

Se trata de la adaptación del bestseller de Sonsoles Ónega, ganador del Premio Planeta 2023. Será a finales de noviembre cuando podremos volver a disfrutar de Galicia desde nuestros sofás, con la llegada de Las hijas de la criada a Atresplayer, una de las grandes apuestas de la plataforma.

Fecha de estreno y reparto

La serie 'Las hijas de la criada', basada en la novela ganadora del Premio Planeta 2023 escrita por Sonsoles Ónega, ya tiene fecha de estreno: llegará a la plataforma de streaming de Atresplayer el domingo 30 de noviembre.

Esta esperada ficción producida por Buendía Estudios junto a Atresmedia, contará con 8 episodios de 50 minutos cada uno grabados en diferentes localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias.

En el reparto destacan nombres como Verónica Sánchez , Carlota Baró , Judith Fernández y Martina Cariddi, caracterizadas como sus personajes de Inés, Renata, Clara y Catalina respectivamente.

El elenco principal se completa con Alain Hernández, junto a Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Ríos, Carlos Villarino, Camila Bossa Alba Loureiro y Alejandro Vergara.

Sinopsis de Las hijas de la criada

Ambientada en el 1900, Las hijas de la criada es un drama familiar que se desarrolla entre un pazo gallego y una Cuba de pasado colonial. La historia gira en torno al nacimiento de dos niñas, Clara y Catalina, en el pazo Espíritu Santo.

Una es hija de la criada, Renata; la otra, de los Valdés, don Gustavo y doña Inés. Sin embargo, una venganza inesperada cambiará para siempre el destino de ambas.

A través de las décadas, la serie retrata los conflictos y secretos que sacuden a la poderosa familia Valdés, en un entorno donde las apariencias, amores prohibidos, lucha de clases y traiciones marcan la vida de todos los presentes.

En el centro, doña Inés enfrentará el desamor y el abandono, mientras intenta abrirse paso en un mundo que niega a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio destino, luchando por asegurar el futuro de quien considera su verdadera hija.