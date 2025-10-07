La Diputación de Pontevedra pone en marcha las jornadas "El oficio de producir"

El diputado de Cultura de la Diputación de Pontevedra, Jorge Cubela, ha presentado este martes en el Pazo Provincial las jornadas educativas "El oficio de producir", desarrolladas en colaboración con la Asociación Gallega de Productoras Independientes (AGAPI).

La iniciativa busca acercar al alumnado de seis centros educativos de la provincia la realidad del sector audiovisual gallego y contará con la participación de siete profesionales del sector. En la presentación también participaron la gerente de AGAPI, Uxía Caride, el productor Simone Saibene y representantes municipales de los concellos implicados: Gondomar, A Guarda, Meaño, Mondariz-Balneario, Poio y O Porriño.

Durante la presentación, Cubela ha explicado que las jornadas mostrarán "largometrajes, cortometrajes, documentales, programas y otros recursos audiovisuales creados en Galicia desde una óptica pedagógica", con el objetivo de enseñar al alumnado "cómo el audiovisual puede ser una herramienta útil para transmitir valores, historia, geografía e incluso la lengua gallega".

El diputado ha destacado además que "el audiovisual gallego es un universo muy rico y en expansión, tanto en cantidad como en calidad, y así se está reconociendo en todo el mundo". En este sentido, ha subrayado que la Diputación busca "apoyar el tejido asociativo y contribuir a la profesionalización de la industria para consolidar a la provincia como un auténtico plató de cine".

Las jornadas comenzarán el 15 de octubre en el CEIP Plurilingüe Xosé Fernández López de O Porriño, con la participación de Alba Prol (directora del documental O gran Camiño y productora ejecutiva en Meteórica), y en el CEIP Mondariz-Balneario con Simone Saibene (fundador de Noveolas, docente y crítico cinematográfico).

El 16 de octubre continuarán en el CEIP Plurilingüe de Chancelas (Poio) con Dani Froiz (productor ejecutivo en Matrioska Producións), y el 20 de octubre en el COR Padres Somascos de A Guarda, con Mercedes García-Nieto y Mónica Hidalgo (fundadoras de M International Audiovisual). Posteriormente, se celebrarán en el CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro (Gondomar) y el CEIP Coirón-Dena (Meaño), con la participación de Gael Herrera (productora ejecutiva en Tamboura Films) y Álvaro P. Becerra (productor de contenidos audiovisuales y cofundador de Ainé y Undodez).