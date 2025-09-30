La novena edición del festival más friki de Vigo, de récord

El éxito de la novena edición del Galician Freaky Film Festival ya se anunciaba desde su primer fin de semana. Tras nueve días de actividades y proyecciones, el festival más friki de Vigo aglutinó a más de 3.000 personas en la Plaza Elíptica de Vigo.

El crecimiento del festival no solo es en público, sino también en número de jornadas y actividades propuestas en los cines Tamberlick y en la Sala Apo’strophe; desde estrenos internacionales, homenajes, gastronomía y encuentros con cineastas hasta actividades para toda la familia, concursos de cómics, exposiciones y una feria que reforzó el carácter comunitario del evento.

A la Selección Oficial se presentaron 74 cortometrajes de 34 países, y la responsabilidad de elegir a los mejores recayó en un jurado internacional de prestigio: el director catalán Pol Diggler, ganador del Premio Freakiest Director; la productora y programadora italiana Alessia Gasparella; y Sara Lopo, programadora de MOTELX y miembro de jurados en certámenes como Sitges y Fantastic Fest, reconocida por su trayectoria en el cine fantástico internacional.

El público votó al finalizar cada sesión a través de un código QR proyectado en pantalla, decidiendo tres premios. También fue el encargado de dirimir el ganador del primer Concurso de Tapas Fantásticas, un concurso gastronómico celebrado paralelamente en cinco bares y restaurantes de la ciudad.

Para aquellos que no pudieron asistir o que deseen volver a ver alguno de los cortometrajes, pueden hacerlo a través del GFFF Online hasta el domingo, 5 de octubre, a las 23:59 horas. El acceso es gratuito para las personas que dispongan del abono VIF (Very Important Freak) y tiene un precio de 13 euros para el público general.

Premios del jurado

Gran Premio GFFF : Marty’s Guidebook, de Maks Rzontkowski (Polonia)

: Marty’s Guidebook, de Maks Rzontkowski (Polonia) Menciones: Atom & Void, de Gonçalo Almeida (Portugal); Faaawww!!!, de Koji Oniki (Xapón); King of the Nothing, de Aleksa Gajić (Serbia)

Atom & Void, de Gonçalo Almeida (Portugal); Faaawww!!!, de Koji Oniki (Xapón); King of the Nothing, de Aleksa Gajić (Serbia) Premio Neuronas Fritidas (Corto más turbio): TV or The Disturbance on Forest Hill Road, de Frederic Siegel (Suiza)

TV or The Disturbance on Forest Hill Road, de Frederic Siegel (Suiza) Mención : La Fille Qui Explose, de Caroline Poggi, Jonathan Vinel (Francia)

: La Fille Qui Explose, de Caroline Poggi, Jonathan Vinel (Francia) Premio Ben Dito (Mejor guion) : Hurikán, de Jan Saska (Bosnia Herzegovina, Eslovaquia, Francia, República Checa)

: Hurikán, de Jan Saska (Bosnia Herzegovina, Eslovaquia, Francia, República Checa) Premio Ben Feito CREA (Mejor dirección): Playing God, de Matteo Burani (Francia e Italia); Leptir, de Sunčana Brkulj (Croacia y Dinamarca)

Premios del público

Premio Olimpo dos Freaks (Corto más aplaudido): Humanity, Tereza Kovandová (República Checa)

Humanity, Tereza Kovandová (República Checa) Premio Arrepío (Mejor corto de terror) : Dream Creep, de Carlos A. F. Lopez (Estados Unidos)

: Dream Creep, de Carlos A. F. Lopez (Estados Unidos) Premio Escarállome (Mejor corto de humor) : Pobre Marciano, de Alex Rey (España)

: Pobre Marciano, de Alex Rey (España) Premio 'Galician Freak' (Mejor corto gallego) : Us-Her, de David Salgado (Galicia)

: Us-Her, de David Salgado (Galicia) Premio Mellor Tapara Fantástica: Mocca - Merlina’s Hot Dog (brioche relleno de chocos en su tinta)

Premios del festival