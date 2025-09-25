La película gallega 'San Simón' se estrena en San Sebastián y lo hará en las salas de cine el 24 de octubre

El Festival de San Sebastián ha acogido este jueves el estreno de San Simón, la película del director Miguel Ángel Delgado sobre "la construcción de la memoria" y cuya esencia "es una elegía a la memoria de la isla", una isla que funcionó durante casi siete años como prisión franquista.

Se trata de la única cinta que se proyectará en gallego en esta edición del festival, algo por lo que el propio director confesaba sentirse "muy feliz, contento e ilusionado" esta misma semana en un pase de prensa cerrado que tuvo lugar en Santiago de Compostela.

En sus 108 minutos de duración, la película refleja los trabajos forzosos a los que eran sometidos los presos, de los cuales "muchos ni sabían por qué estaban allí", pero también la insalubridad a la que debían hacer frente en la colonia, la línea entre el bien y el mal, o la esperanza y la pérdida de esta por parte de los presos.

En blanco y negro y con los recuerdos de uno de los presos como hilo conductor, 'San Simón' narra la historia de la isla pontevedresa cuando fue un campo de concentración de reclusos republicanos. Una mirada al pasado de la isla con la que el director construye la memoria de la isla desde el punto de vista de las víctimas.

Con todo, el film arranca en octubre de 1936, momento de apertura de esta colonia penitenciaria que estuvo en funcionamiento hasta marzo de 1943, prácticamente siete años en los que casi 6.000 personas pasaron por ella.

San Simón llegará a las salas de cine el próximo 24 de octubre. Antes, podrá verse en la sección Panorama Galicia del Festival de Cine Internacional de Ourense el 2 de octubre.