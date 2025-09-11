Marián Mouriño y Touriñán visitan el Museo del Celta: "A ver se teñen sorte de levantar unha copa"

Este sábado a las 22:30 horas llega un nuevo programa de 'A miña gran cidade' a la Televisión de Galicia (TVG). Podremos disfrutar de un derbi gallego al estilo más cómico: el deportivista, actor y humorista Xosé Antonio Touriñán vs. Marián Mouriño, presidenta del Celta desde 2023.

Marián Mouriño será la encargada de mostrarle a Touriñán distintos rincones de Vigo, aunque, como era de esperar, no lo tendrá nada fácil con el de Culleredo (A Coruña). Uno de los lugares con los que intentará conquistar al cómico es el museo del Celta, pero él mismo deja entrever sus dudas con un irónico: "a ver que teñen...".

O Noso Derbi

Touriñán es un reconocido deportivista que, en más de una ocasión, se le ha visto disfrutando del equipo herculino, llevando su camiseta e, incluso, lanzar una campaña para patrocinar a los canteranos del Deportivo.

La madrileña Marián Mouriño, por su parte, es la presidenta del Celta desde 2023, equipo que acaba de volver a la competición europea ocho años después. Ella será la encargada de enseñarle Vigo al actor, con el fin de que se quede unos días de vacaciones en la ciudad olívica.

"Intentará convencerme para que cambie de bando e de equipo, pero veño moi preparado", dice Touriñán en el avance. "A mí me gustan los retos", dice Marián convencida.

El programa seguirá su ritmo habitual, recorrer rincones de la ciudad emblemáticos y disfrutar de la gastronomía mientras cuentan anécdotas y se divierten.

No cabe duda de que la emisión de esta semana será muy divertida y que no faltarán los 'piques' de humor entre Dépor y Celta, Coruña y Vigo. Podremos ver a Touriñán visitando Balaídos y recorriendo el museo del Celta. "Teño moitas ganas de ver o museo, a ver que teñen, a ver que teñen...", ironiza.

Juegan al futbolín, una buena comilona, pasean por los lugares más reconocidos de Vigo e, incluso, hay espacio para las bromas. "A ver se teñen sorte de levantar unha copa dunha vez", se escucha bromear a Touriñán en algún momento del programa.

Los reproches en clave de humor tampoco van a faltar: "¿Sabes que el que ganaba el trofeo del Teresa Herrera era el invitado para la siguiente edición?", pregunta Marián. "Si", le responde Touriñán. "Nosotros lo ganamos y no nos invitasteis", le reprocha la presidenta del Celta.

El programa de este sábado promete ser muy divertido entre dos aficionados a equipos contrarios y rivales. ¿Conseguirá Marián que Touriñán se quiera quedar en Vigo?