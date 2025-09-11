El festival más friki de Vigo calienta motores con tres actividades gratuitas este fin de semana

El Galician Freaky Film Festival (GFFF) calienta motores. La Plaza Elíptica acogerá el festival más friki de Vigo del 19 al 27 de septiembre, pero los organizadores han preparado una serie de actividades gratuitas para abrir el apetito a los vigueses y viguesas.

El evento incluye una gran variedad de citas, entre proyecciones de la Selección Oficial, películas homenajeadas, el Pequefreak, proyecciones especiales, concurso de cómic, exposiciones y mesas cuadradas. Pero el GFFF tenía guardado bajo llave una serie de actividades para este fin de semana en Vigo y, así, calentar motores de cara a la próxima semana.

En concreto, la organización ha preparado tres actividades gratuitas para este viernes 12 y este sábado 13 de septiembre, que se localizará en diferentes puntos del centro de la ciudad.

El viernes a las 19:00 horas, tendrá lugar la presentación y la firma de la novela Odio, de Gabriel Romero. Se trata de la obra ganadora del Premio Neira Vilas de Literatura Xuvenil 2025. Odio es una historia distópica futurista ambientada en Neo-Vigo.

A las 20:30 horas, será la presentación oficial del festival en la galería Maraca!. Los fans podrán disfrutar de un encuentro con los programadores del evento, que presentarán las novedades de esta edición y se proyectarán alguno de los mejores cortometrajes de la edición pasada.

Una invasión zombi

El sábado será cuando una horda de zombis recorra las calles del centro de Vigo. GFFF ha organizado una Zombie Walk, un evento social en el que un grupo de personas se caracterizarán de este monstruo e invadirán la ciudad imitando el comportamiento de los muertos vivientes.

A las 17:30 horas, será la apertura del tocador zombi y las inscripciones a la pasarela. Dos horas y media más tarde, a las 20:00 horas, comenzará la invasión zombi por la calle Príncipe, donde habrá un flashmob a las 21:15 horas.

El evento del sábado 13 rematará con la pasarela zombi y la entrega de premios a los mejores zombis de la jornada entre las 21:30 y las 22:30 horas. Así terminará un fin de semana muy especial que sirve para calentar motores para disfrutar al máximo de las actividades que tiene preparadas la organización para dentro de una semana.