Dos películas con "raíces" gallegas, entre las candidatas para representar a España en los Oscar

Dos películas con vínculos con Galicia lucharán por representar a España en la próxima edición de los Oscar. Se trata de Sirat, del director con raíces gallegas Oliver Laxe, y de Romería, de Carla Simón, que fue grabada en Vigo y Pontevedra, entre otras ubicaciones.

La terna la completa Sorda, de Eva Libertad, y entre las tres saldrá la elegida para acudir al Dolby Theatre de Los Ángeles el próximo año a recoger una estatuilla en la edición 98 de los premios más prestigiosos del cine.

El próximo 17 de septiembre se anunciará la película que finalmente representará a España en los premios de la Academia de Hollywood.

La actriz Emma Suárez (ganadora hasta en dos ocasiones del Goya a Mejor Actriz protagonista por 'El perro del hortelano' y 'Julieta') y el actor Juan Diego Botto (nominado en varias ocasiones), miembros tanto de la Academia española como de la de Hollywood, han sido los encargados de anunciar las tres películas preseleccionadas, acompañados por el presidente de la Academia Fernando Méndez-Leite y la notaria Eva Fernández Medina.