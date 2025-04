El productor gallego Jose Manuel Lorenzo: "Con 'El Jardinero' regreso a mi tierra y al thriller romántico"

Pontevedrés de nacimiento, José Manuel Lorenzo ha tenido una exitosa carrera en televisión y, más tarde, en el cine y las series. Tras casi dos décadas en la televisión, dio el salto a la producción cinematográfica, donde su nombre ha estado vinculado a éxitos españoles como La caza o Los Japón.

Tras producir series y películas para grandes plataformas como Netflix, Amazon Prime y Movistar+, José Manuel Lorenzo regresa a colaborar con el gigante de las plataformas, Netflix, con una nueva serie que lleva a Pontevedra a la pequeña pantalla. El Jardinero, un thriller romántico de suspense, explora la compleja relación entre un hombre y su madre con un pasado oscuro, creando un ambiente tenso y manipulador. El productor comparte con Treintayseis más detalles sobre su carrera, su último proyecto y el sentimiento de regresar a su Pontevedra natal.

Estudiaste ingeniería, pero luego te aventuraste en el mundo de la publicidad y la comunicación. ¿Qué te llevó a dedicarte a los proyectos audiovisuales?

Siempre fui una persona inquieta, incluso cuando estudiaba ingeniería. Ya por esa época me movía más en el ámbito cultural; dirigía un cineclub y tenía una empresa de conciertos. Mi entorno no estaba tanto en el mundo de la ingeniería, sino en la cultura de aquellos años, en el final del franquismo y el inicio de la democracia en Madrid. Más tarde, estudié dirección de cine, y fue entonces cuando me quedé definitivamente en ese mundo.

Has ocupado puestos importantes en televisión. ¿Cómo fue esa experiencia?

Sí, mi primer trabajo fue en Televisión Española, en el área comercial, y fue allí donde empecé en el mundo de la televisión. Después pasé por Telecinco, aunque por poco tiempo, y luego estuve en Antena 3 como Director General durante seis años. Más tarde, fui a dirigir Canal Plus y las plataformas, lo que sumó 18 años como directivo en el sector televisivo, sobre todo en contenidos.

Pero, como siempre me apasionó el cine, mi verdadera inclinación era hacia la ficción televisiva. Tenía ganas de dar un salto, así que cuando dejé la dirección decidí ser productor, porque ya estaba cansado de encargar cosas que yo mismo quería hacer. Quería producir a mi manera, involucrándome en todos los aspectos del proceso. Así que fundé varias productoras, y en 2011 creé DLO, una empresa que funciona con mucha independencia y se centra en hacer las cosas que nos gustan, cuidando cada detalle.

Es una compañía pequeña, pero producen mucho.

Sí, en los últimos años hemos tenido una etapa muy bonita. Hemos hecho proyectos como Señor, dame paciencia, Los Japón, Dime quién soy, La caza, El inmortal, Largas sombras, Ni una más y ahora El jardinero.

En estos proyectos has trabajado con plataformas como Netflix y Amazon Prime. ¿Tu experiencia en televisión te ha ayudado a identificar lo que pide la audiencia?

Lo que tengo claro es que los factores clave cambian constantemente, por lo que hay que estar muy atento a todo. Hay que leer mucho, mirar mucho, ver mucho... No hay un patrón fijo.

Vuestro último proyecto es El jardinero, que se estrenará en Netflix en abril. ¿Cómo surgió la serie?

Somos muy eclécticos, no nos centramos siempre en los mismos temas, y nos gusta explorar nuevas ideas. El jardinero surgió después de Ni una más y fue idea del guionista Miguel San Carral, que siempre tiene nuevas propuestas en mente. Cuando me lo presentó, me gustó mucho, porque buscaba algo diferente. Es un thriller con personajes profundos, algo fuera de lo convencional. A Netflix le encantó la propuesta y todo fue encajando poco a poco.

Con El jardinero vuelves a Netflix, pero también a tu ciudad natal, Pontevedra. ¿Qué significa para ti regresar a Galicia con este proyecto?

Cuando Miguel me presentó la serie, inmediatamente pensé en Pontevedra. Necesitábamos una ciudad donde la gente se conociera, que tuviera mar y en la que no se produjeran crímenes violentos. Fuimos a buscar localizaciones y quedamos fascinados, porque encontramos todo lo que queríamos, y más. Incluso algunas localizaciones permitieron a Miguel escribir la serie en función de ellas. Estábamos convencidos: Pontevedra era el lugar ideal.

Regresar a mi tierra, de la que me fui con 17 años, fue muy especial. Siempre quise rodar en Pontevedra, mostrarla, y creo que la serie no va a defraudar el retrato que hace de la ciudad.

Crees que haces un buen homenaje a la ciudad?

Bueno, me parece que es poco en comparación con lo que la ciudad realmente es. Pero creo que la serie captura su esencia de una manera muy bonita.

¿Cómo definirías la serie?

Es una serie diferente. El personaje principal ha sufrido un accidente y ha perdido sus emociones, lo que le permite matar con frialdad y meticulosidad. Y, el mundo en el que vive está completamente manipulado por una madre con un pasado oscuro. Sin embargo, la serie no es violenta ni sangrienta, y hay un componente emocional profundo cuando el protagonista empieza a recuperar sus sentimientos y se enamora de la persona que tiene que matar. Eso le da un giro inesperado.

Pese a ser un thriller romántico, ¿tiene elementos de humor?

Sí, tiene momentos de humor, pero en el fondo es una historia de amor. Las decisiones que tienen que tomar los protagonistas son muy difíciles y los dilemas morales que enfrentan aportan una dimensión profunda al desarrollo de los personajes. No es un thriller convencional, tiene una componente emocional y un enfoque muy humano.

¿El espectador puede esperar que jueguen un poco con su mente en la serie? ¿Lo harán dudar?

Sí, definitivamente. Creo que el espectador se detendrá en muchos momentos, dudará y se pondrá del lado de diferentes personajes en distintos momentos de la serie. Les hará sentir y sufrir por ellos, y cambiará de perspectiva mientras avanza la trama.

Ya tenemos fecha de estreno, el 11 de abril en Netflix. ¿Cómo te sientes?

Como siempre, hay mucha emoción y nerviosismo cuando entregas un proyecto al público. Es un momento tenso, pero también muy gratificante. La gente en Netflix está muy contenta con la serie, tanto a nivel nacional como internacional, y esperamos que tenga mucho éxito aquí y fuera de España.