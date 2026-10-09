"Vigo Emerxente": 64 fotografías para recorrer la historia industrial y comercial de la ciudad. Diputación de Pontevedra

"Vigo Emerxente": 64 fotografías para recorrer la historia industrial y comercial de la ciudad

La sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo acoge desde este viernes la exposición "Vigo Emerxente. Industria, comercio y navegación", una muestra que reúne 64 fotografías históricas del Archivo R. Quintero para recorrer la transformación económica, industrial y social de la ciudad.

La exposición, vinculada al 140 aniversario de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, se estructura en seis capítulos y un epílogo dedicado al futuro.

Las imágenes retratan empresas, comercios, trabajadores, maquinaria, centros de formación y la actividad portuaria que contribuyeron al desarrollo del Vigo contemporáneo.

La muestra podrá visitarse gratuitamente hasta el 23 de octubre, de lunes a viernes, de 9:00 a 20:30 horas, en la Sala Rosalía de Castro de la sede de la Diputación en Vigo.

50 años de evolución económica

La inauguración de la exposición se enmarcó en una jornada dedicada a analizar la evolución económica y social de las provincias españolas durante los últimos 50 años.

Durante el encuentro se presentó un estudio elaborado por el Consejo General de Economistas de España y la Cámara de Comercio de España, que sitúa a Pontevedra como la cuarta provincia española por volumen de exportaciones en 2024, con cerca de 15.000 millones de euros, solo por detrás de Barcelona, Madrid y Valencia.

La jornada contó con la participación de la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez; la decana del Colegio de Economistas de Pontevedra, Lucy Amigo; y el vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio, Javier Touza, entre otros representantes.

En ella, se abordó la transformación industrial de Vigo, especialmente en sectores como la automoción, la pesca y la actividad portuaria, así como su creciente vinculación con los mercados internacionales.