"Vigo Emerxente": 64 fotografías para recorrer la historia industrial y comercial de la ciudad
La exposición, que reúne imágenes del Archivo R. Quintero, podrá visitarse gratuitamente hasta el 23 de octubre en la sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo.
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La sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo acoge desde este viernes la exposición "Vigo Emerxente. Industria, comercio y navegación", una muestra que reúne 64 fotografías históricas del Archivo R. Quintero para recorrer la transformación económica, industrial y social de la ciudad.
La exposición, vinculada al 140 aniversario de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, se estructura en seis capítulos y un epílogo dedicado al futuro.
Las imágenes retratan empresas, comercios, trabajadores, maquinaria, centros de formación y la actividad portuaria que contribuyeron al desarrollo del Vigo contemporáneo.
La muestra podrá visitarse gratuitamente hasta el 23 de octubre, de lunes a viernes, de 9:00 a 20:30 horas, en la Sala Rosalía de Castro de la sede de la Diputación en Vigo.
50 años de evolución económica
La inauguración de la exposición se enmarcó en una jornada dedicada a analizar la evolución económica y social de las provincias españolas durante los últimos 50 años.
Durante el encuentro se presentó un estudio elaborado por el Consejo General de Economistas de España y la Cámara de Comercio de España, que sitúa a Pontevedra como la cuarta provincia española por volumen de exportaciones en 2024, con cerca de 15.000 millones de euros, solo por detrás de Barcelona, Madrid y Valencia.
La jornada contó con la participación de la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez; la decana del Colegio de Economistas de Pontevedra, Lucy Amigo; y el vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio, Javier Touza, entre otros representantes.
En ella, se abordó la transformación industrial de Vigo, especialmente en sectores como la automoción, la pesca y la actividad portuaria, así como su creciente vinculación con los mercados internacionales.