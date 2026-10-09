Un vecino de Moaña (Pontevedra) gana el segundo premio de unos reconocidos premios de fotografía infantil
Natural de Moaña (Pontevedra), Claudio García ha logrado el reconocimiento con una imagen de una madre y su bebé, una de sus dos obras nominadas para el certamen nacional
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El fotógrafo Claudio García, afincado en Moaña y responsable de Claudio Photo Studio, ha obtenido el segundo premio en la categoría Bebé e Infantil de los Premios Quijote de Fotografía 2026. La gala de entrega se celebró este jueves en Cuenca y el gallego contaba con dos imágenes nominadas para este certamen nacional.
Las obras nominadas para la edición de estos reconocidos premios, organizados por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Castilla-La Mancha (AFoCam), pertenecían a las categorías de Retrato y Bebé e Infantil. Esta última fotografía fue la que finalmente resultó premiada.
La imagen galardonada retrata a una madre con su bebé en blanco y negro, con estética minimalista y un tratamiento delicado de la luz. La obra propone una mirada íntima sobre la relación familiar, alejándose de los planteamientos más convencionales de la fotografía infantil para dar protagonismo a la naturalidad, la emoción y la conexión entre las retratadas.
El jurado destacó precisamente la capacidad de la imagen para mostrar una escena familiar cotidiana de forma sutil y elegante, desde un punto de vista tierno y sosegado.
De la moda y la publicidad a la fotografía de las personas
García cuenta con más de una década de trayectoria profesional, gran parte de ella vinculada a la fotografía de moda y publicidad. Durante esos años desarrolló proyectos para marcas y publicaciones, con trabajos difundidos en cabeceras como Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, NEO2 y L’Officiel.
En 2025 inició una nueva etapa profesional con la apertura de su propio estudio en Moaña, Claudio Photo Studio, desde el que trabaja en retrato, fotografía familiar, embarazo, bebés, infancia y bodas. Su propuesta mantiene una fuerte influencia editorial, tanto en la iluminación como en la composición y la dirección de las sesiones.
A lo largo de su carrera ha recibido siete Premios Lux, además de otros reconocimientos profesionales. Este nuevo galardón supone un respaldo a su trabajo en el ámbito del retrato y la fotografía familiar, en una etapa en la que busca desarrollar una mirada más personal y centrada en las historias reales de las personas.