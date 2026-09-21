Vigo acoge un festival para poner en valor la diversidad lingüística y cultural

Vigo acoge este sábado 26 de septiembre la tercera edición del Festival das Linguas e as Culturas, un proyecto impulsado por la Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo que surgió en el marco de la Semana Internacional de Lenguas, Literaturas y Traducción. El festival, que tendrá lugar en la Plaza do Berbés, tiene como objetivo poner en valor la diversidad lingüística y cultural.

La iniciativa se presentó este lunes en un acto que subrayó la importancia de reivindicar las Humanidades como espacio de encuentro y pluralidad, acercando diversas actividades tanto al estudiantado como al público general. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, reiteró la importancia de esta diversidad, así como la necesidad de fomentar el diálogo entre las culturas y lenguas que conviven en la sociedad.

El evento contó también con la participación de docentes de la Facultad de Filología y Traducción y de estudiantes de doctorado de la Universidad de Vigo, quienes explicaron los aspectos clave de esta tercera edición y detallaron las principales actividades que conforman el programa.