Los Premios Feroz 2027 abrirán sus puertas al público por primera vez en Pontevedra

Imagen de archivo del equipo de 'La Mesías' posando tras recibir numerosos premios durante la gala de la XI edición de los Premios Feroz, en el Palacio de Vistalegre, a 26 de enero de 2024, en Madrid Gabriel Luengas /EP

La decimocuarta edición de los Premios Feroz regresa a Pontevedra el sábado 23 de enero de 2027 con la incorporación de público en el recinto ferial de manera gratuita. De esta forma, cientos de personas podrán presenciar en directo la entrega de premios junto a los candidatos de las mejores películas y series del año. El procedimiento para retirar las entradas se comunicará próximamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Pontevedra y de los Premios Feroz.

Según han informado el Concello de Pontevedra y la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), para habilitar la asistencia de la ciudadanía, la organización instalará gradas en el recinto ferial. Esta medida requiere la adaptación del plan logístico del entorno, con la habilitación de nuevos accesos, rutas de evacuación, módulos sanitarios y la fijación del aforo definitivo, entre otros detalles técnicos.

La concejala de Promoción de la Ciudad, Anabel Gulías, señaló que el objetivo de esta medida es "dar un paso más para que la gente sea partícipe del evento, ya que el éxito de estas ediciones radica en la implicación de la ciudadanía de Pontevedra".

En el ámbito administrativo, el Ayuntamiento tramita un nuevo contrato de patrocinio por un año con la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) por un importe de 1,1 millones de euros más IVA. El expediente se fundamenta en el incremento de los costes desde la firma inicial en 2025, en la retransmisión estatal de la gala a través de Radio Televisión Española, en el aumento de la audiencia y en la incorporación de público para asistir presencialmente a la gala.

La decimocuarta edición de los Premios Feroz cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Pontevedra, la colaboración de Audi como vehículo oficial y la financiación del Gobierno de España a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). La gráfica oficial de la edición de 2027 mantiene los elementos iconográficos de la ciudad, como el Puente del Burgo, el Loro Ravachol, la Fuente de la Herrería y el perfil de ciudad sostenible, integrados con los elementos fluviales y el logotipo del certamen.