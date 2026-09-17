VigoCultura regresa con dos espectáculos en la calle y 25 en el Auditorio: consulta toda la programación

VigoCultura regresará este otoño con una programación que se extenderá entre el 2 de octubre y el 29 de noviembre y que combinará teatro, danza, comedia, circo, magia y propuestas para los más pequeños.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha presentado este jueves el programa del segundo semestre, que incluye 25 funciones en el Auditorio Municipal —16 dirigidas al público adulto y nueve al familiar—, además de dos espectáculos de calle que servirán de apertura.

El primero llegará el viernes 2 de octubre con Mimo Circus Party Show, de Pistacatro, que partirá a las 19:00 horas desde el entorno del MARCO y recorrerá la calle Príncipe. Malabaristas, equilibristas, zancudos, hula hoops y humor protagonizarán una propuesta de circo para todos los públicos y sin texto.

Al día siguiente, sábado 3, tomará el relevo Diminuts, de La FAM Teatre, un montaje itinerante de teatro de calle que comenzará a las 20:00 horas también desde el MARCO.

A partir del domingo 4 de octubre, la programación se trasladará al Auditorio Municipal del Concello. Las propuestas para adultos se celebrarán, con carácter general, los viernes y sábados a las 20:00 horas, mientras que las familiares ocuparán los domingos a las 18:00.

La excepción será Qué brisa, la risa!, dirigida a bebés de seis meses a tres años, que ofrecerá tres pases el 8 de noviembre.

El cartel incluye además estrenos como O que xermola do lume y Fiadora de soños, junto a montajes de compañías gallegas y estatales y propuestas de teatro contemporáneo, autoficción, danza o teatro gestual.

Caballero ha puesto el acento en el precio de las funciones, que ha definido como "muy subvencionadas" para evitar que la capacidad adquisitiva limite el acceso a la cultura.

Las entradas oscilan entre 3 y 12 euros, mientras que los espectáculos de calle son de acceso libre. El programa contempla además un 30% de descuento para menores de 25 años residentes en Vigo y abonos a la carta con descuentos del 10% al escoger cinco espectáculos y del 25% al seleccionar diez.

Las entradas podrán adquirirse a través de Giglon, en la Papelería Folder de la calle Progreso y en la taquilla del Auditorio antes de cada función, siempre que queden localidades.

Programación completa