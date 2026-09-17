VigoCultura regresa con dos espectáculos en la calle y 25 en el Auditorio: consulta toda la programación
La programación se extenderá del 2 de octubre al 29 de noviembre, con 16 propuestas para público adulto y nueve familiares, además de dos citas gratuitas en la calle Príncipe para inaugurar el ciclo
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VigoCultura regresará este otoño con una programación que se extenderá entre el 2 de octubre y el 29 de noviembre y que combinará teatro, danza, comedia, circo, magia y propuestas para los más pequeños.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha presentado este jueves el programa del segundo semestre, que incluye 25 funciones en el Auditorio Municipal —16 dirigidas al público adulto y nueve al familiar—, además de dos espectáculos de calle que servirán de apertura.
El primero llegará el viernes 2 de octubre con Mimo Circus Party Show, de Pistacatro, que partirá a las 19:00 horas desde el entorno del MARCO y recorrerá la calle Príncipe. Malabaristas, equilibristas, zancudos, hula hoops y humor protagonizarán una propuesta de circo para todos los públicos y sin texto.
Al día siguiente, sábado 3, tomará el relevo Diminuts, de La FAM Teatre, un montaje itinerante de teatro de calle que comenzará a las 20:00 horas también desde el MARCO.
A partir del domingo 4 de octubre, la programación se trasladará al Auditorio Municipal del Concello. Las propuestas para adultos se celebrarán, con carácter general, los viernes y sábados a las 20:00 horas, mientras que las familiares ocuparán los domingos a las 18:00.
La excepción será Qué brisa, la risa!, dirigida a bebés de seis meses a tres años, que ofrecerá tres pases el 8 de noviembre.
El cartel incluye además estrenos como O que xermola do lume y Fiadora de soños, junto a montajes de compañías gallegas y estatales y propuestas de teatro contemporáneo, autoficción, danza o teatro gestual.
Caballero ha puesto el acento en el precio de las funciones, que ha definido como "muy subvencionadas" para evitar que la capacidad adquisitiva limite el acceso a la cultura.
Las entradas oscilan entre 3 y 12 euros, mientras que los espectáculos de calle son de acceso libre. El programa contempla además un 30% de descuento para menores de 25 años residentes en Vigo y abonos a la carta con descuentos del 10% al escoger cinco espectáculos y del 25% al seleccionar diez.
Las entradas podrán adquirirse a través de Giglon, en la Papelería Folder de la calle Progreso y en la taquilla del Auditorio antes de cada función, siempre que queden localidades.
Programación completa
- Viernes 2 de octubre, 19:00 horas: Mimo Circus Party Show, de Pistacatro. Circo para todos los públicos. Calle Príncipe, desde el MARCO.
- Sábado 3 de octubre, 20:00 horas: Diminuts, de La FAM Teatre. Teatro de calle para todos los públicos. Calle Príncipe, desde el MARCO.
- Domingo 4 de octubre, 18:00 horas: Ándale, Bon Appétit!, de Teatro Ghazafelhos. Teatro familiar, a partir de 5 años. 5 euros.
- Viernes 9 de octubre, 20:00 horas: O que xermola do lume, de A Tríptica Teatro. Teatro contemporáneo. Estreno absoluto. 8 euros.
- Sábado 10 de octubre, 20:00 horas: Begoña Caamaño, o transgredir das ondas, de Berrobambán. Teatro para mayores de 14 años. 8 euros.
- Domingo 11 de octubre, 18:00 horas: Fiadora de soños, de O Baúl da Tía Tola. Teatro familiar a partir de 5 años. Estreno. 5 euros.
- Viernes 16 de octubre, 20:00 horas: A velada de Londres, de ButacaZero. Teatro para mayores de 12 años. 8 euros.
- Sábado 17 de octubre, 20:00 horas: Poeta (perdido) en Nueva York, de El Aedo. Teatro juvenil y adulto. 8 euros.
- Domingo 18 de octubre, 18:00 horas: Mular (o la gran captura), de Cinc Cèntims Teatre. Teatro familiar a partir de 6 años. 5 euros.
- Viernes 23 de octubre, 20:00 horas: Telma e Lojla, de Teatro de Ningures. Teatro para público adulto. 8 euros.
- Sábado 24 de octubre, 20:00 horas: Bestseller, la obra que Lorca nunca escribió, de Horma Creativa. Teatro y comedia contemporánea para adultos. 12 euros.
- Domingo 25 de octubre, 18:00 horas: Commedia!, de Píscore. Teatro para todos los públicos. 5 euros.
- Viernes 30 de octubre, 20:00 horas: Girasoles para María. Homenaje a María Callas, Tina Turner, La Lupe e Celia Cruz, de Gretel Cazón. Teatro musical para adultos. 8 euros.
- Sábado 31 de octubre, 20:00 horas: Esencia, de Teatro Español y Entrecajas Producciones Teatrales. Teatro contemporáneo. 12 euros.
- Domingo 1 de noviembre, 18:00 horas: Únicos, de DA.TE Danza. Danza para mayores de 3 años. 5 euros.
- Viernes 6 de noviembre, 20:00 horas: Dentro y fuera, de Pepe y Lucas. Teatro y comedia para mayores de 12 años. 8 euros.
- Sábado 7 de noviembre, 20:00 horas: A furia da amanita, de Redrum Teatro y el Centro Dramático Galego. Teatro para adultos. 8 euros.
- Domingo 8 de noviembre, 12:30, 16:30 y 18:00 horas: Qué brisa, la risa!, de la Cía. María Escobar. Danza para primera infancia, de 6 meses a 3 años. 3 euros.
- Viernes 13 de noviembre, 20:00 horas: Contra Ana, de La Contraria. Teatro de autoficción para público juvenil y adulto. 10 euros.
- Sábado 14 de noviembre, 20:00 horas: O sangue das promes(s)as: Incendios, de Sarabela y A Escola da Noite. Teatro contemporáneo, a partir de 12 años. 10 euros.
- Domingo 15 de noviembre, 18:00 horas: Retranca... e maxia, de Luis Boyano. Magia y humor familiar. 5 euros.
- Viernes 20 de noviembre, 20:00 horas: Los Hermanos, de GNP Producciones. Teatro para adultos. 12 euros.
- Sábado 21 de noviembre, 20:00 horas: Crónica do Rei Pasmado, de Contraproducións. Teatro para mayores de 14 años. 10 euros.
- Domingo 22 de noviembre, 18:00 horas: Zepo Zapo, de Markeliñe. Teatro gestual familiar y sin texto. 5 euros.
- Viernes 27 de noviembre, 20:00 horas: Ictus (anatomía de “A derradeira leición de Castelao”), de Chévere. Teatro documento y memoria, a partir de 12 años, con lengua de signos y audiodescripción. 10 euros.
- Sábado 28 de noviembre, 20:00 horas: Madness, de Yllana. Teatro para adultos. 10 euros.
- Domingo 29 de noviembre, 18:00 horas: Voo, de Teatro O Cubo. Teatro físico y de objetos a partir de 3 años. 5 euros.