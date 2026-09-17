Mos (Pontevedra) celebrará una jornada para acercar el oficio tradicional de los zocos a nuevas generaciones. Shutterstock

Mos acogerá el próximo 3 de octubre una de las jornadas del programa de voluntariado intergeneracional Rede Galega de Oficios Vivos, impulsado por la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

En esta ocasión, la actividad estará centrada en el oficio tradicional de los zocos, con el objetivo de acercar a los participantes este saber artesanal y mostrar las posibilidades vinculadas a su recuperación y puesta en valor.

La jornada se desarrollará en el Multiusos das Pozas, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, y contará con personas expertas encargadas de transmitir sus conocimientos y experiencia.

La iniciativa está dirigida principalmente a mayores de 55 años y jóvenes de entre 16 y 35, aunque también podrán participar personas de hasta 54 años. Cada sesión tendrá un máximo de 16 plazas, organizadas mediante un sistema de parejas para favorecer el intercambio entre generaciones.

La participación será gratuita e incluirá la manutención durante la actividad, los seguros y la formación, aunque los gastos de desplazamiento correrán a cargo de cada asistente. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar las plazas disponibles a través de la web de Voluntariado Galego.

El programa busca, además de preservar los oficios tradicionales, contribuir a la dinamización del medio rural y acercar a la juventud posibles vías de empleo y autoempleo vinculadas a estos saberes.