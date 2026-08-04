Las excavaciones en Santa Clara (Pontevedra) desvelan más de 1.000 piezas arqueológicas

Visita de la Deputación a las excavaciones de Santa Clara, en Pontevedra Deputación de Pontevedra - Rafa Estévez

Parte de la historia de Pontevedra se esconde bajo el convento de Santa Clara. Así lo demuestran las excavaciones arqueológicas desarrolladas desde comienzos de junio de la mano de la Deputación de Pontevedra.

Los trabajos han permitido documentar ya estructuras medievales, numerosos enterramientos, pavimentos históricos y recuperar más de un millar de piezas arqueológicas. "Todo lo que hoy se documenta bajo nuestros pies condicionará el Santa Clara del futuro", ha afirmado el vicepresidente provincial, Rafa Domínguez.

La intervención moviliza a cerca de una veintena de profesionales, entre arqueólogos, restauradores y especialistas en patrimonio procedentes de diferentes universidades y centros de investigación, coordinados por la empresa A Citania Arqueoloxía e Xestión de Patrimonio SL.

Según ha explicado Domínguez, los trabajos están confirmando el importante potencial arqueológico del enclave y demuestran que "Santa Clara ya no está sobre el papel", en respuesta a las críticas sobre la lentitud del proyecto.

Descubrimientos

Entre los descubrimientos realizados destacan, en la zona occidental del convento, restos de edificaciones medievales, una rampa de acceso y una puerta que podría pertenecer a un antiguo edificio destinado al almacenamiento.

En el claustro ya se han localizado varios enterramientos tras retirar el pavimento, mientras que en el bosque han aparecido tres nuevas sepulturas que se suman a las documentadas durante la campaña de 2022. La iglesia será la siguiente zona en la que se actuará.

"Los hallazgos son esperanzadores"

En la visita también participó el presidente de la Diputación, Luis López, que ha defendido que "los hallazgos son esperanzadores y el balance final probablemente superará las expectativas iniciales".

El mandatario provincial ha insistido en que el objetivo final es convertir el antiguo convento en la séptima sede del Museo de Pontevedra, un espacio destinado a usos culturales y abierto a la ciudadanía, como recoge Europa Press.

López ha reconocido, no obstante, que se trata de una actuación de gran complejidad técnica y administrativa, lo que ha obligado incluso a modificar parte del proyecto inicial para adaptarlo a los nuevos condicionantes arqueológicos.

En este sentido, el presidente provincial ha coincidido en que la investigación en marcha será "crucial" para definir la futura musealización del conjunto y garantizar la conservación de este patrimonio.