Más de 700 piezas sacan a la luz el pasado medieval oculto bajo el fortín de As Torres, en Tomiño (Pontevedra)

Las excavaciones arqueológicas realizadas este verano en el yacimiento de As Torres, en Tomiño, han sacado a la luz más de 700 piezas que confirman la existencia de un complejo militar medieval oculto bajo un fortín de la Guerra de la Restauración y asentado, a su vez, sobre una gran mina romana. Los hallazgos, entre los que destacan cerámicas de los siglos XIII y XIV, estribos de caballo y evidencias de un gran incendio, permiten avanzar en la reconstrucción de la historia de este enclave estratégico de la frontera gallego-portuguesa.

El equipo de Fortalezas da Fronteira trabajó en las dos colinas del yacimiento arqueológico de As Torres. La colina norte fue plenamente identificada como un fortín militar de la guerra del siglo XVII con Portugal. El sur también, pero habría sido previamente un complejo militar medieval aprovechado en época moderna. Ambos se sitúan sobre una gran mina romana.

El equipo de investigación desenterró más de 700 piezas, la mayoría de ellas cerámicas, en las excavaciones realizadas en la colina sur. "Un volumen de material muy interesante para los días de trabajo que empleamos", apunta Rebeca Blanco-Rotea, investigadora principal de este proyecto en el que colaboran un equipo arqueológico de la Universidade do Minho y otro de divulgación y comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela. Además, como ocurrió en la campaña de 2025, se encontró un gran nivel de incendio que parece corresponderse con la época medieval de este complejo defensivo, así como material arqueológico que se mueve entre los siglos VI y XIII-XIV y material lítico anterior, probablemente de época romana.

Entre las piezas encontradas se contabilizan 684 fragmentos de cerámica, 14 metales, 3 líticos, varios huesos quemados, una pieza de juego y un diente, además de abundante material constructivo, lo que multiplica por siete los materiales documentados en 2026.

Uno de los hallazgos más relevantes de la campaña ha sido la identificación de un gran nivel de incendio que habría arrasado la ocupación medieval de As Torres. Detectado en la zona norte de la colina, donde se localiza una estructura circular, el hallazgo obligó a detener la excavación para recoger abundantes restos de madera carbonizada que serán datados. Los investigadores consideran que este descubrimiento confirma la hipótesis planteada el año pasado: antes del fortín construido durante la Guerra de la Restauración sobre una mina romana existió un complejo defensivo medieval, cuyos materiales fueron reutilizados en la construcción de la tronera del siglo XVII.