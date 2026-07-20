Vigo destinará 150.000 euros anuales a divulgar sus espacios históricos y arqueológicos

El Concello de Vigo contratará un servicio para promover y divulgar los principales espacios históricos y arqueológicos de la ciudad. El contrato, aprobado por la Xunta de Goberno Local el pasado viernes, tendrá una vigencia de tres años y contará con una inversión de 150.000 euros anuales.

El alcalde, Abel Caballero, destacó que Vigo dispone de "una riqueza excepcional en patrimonio histórico" y señaló que el objetivo municipal es que la ciudadanía conozca, disfrute y valore estos espacios como uno de los grandes atractivos de la ciudad.

La empresa adjudicataria se encargará de organizar visitas guiadas y publicitar el programa de actividades de los distintos espacios musealizados. La iniciativa abarcará el yacimiento arqueológico de O Castro y los elementos de la fortaleza, como el túnel con efectos audiovisuales, el patio de armas, donde se desarrollan representaciones teatrales, y el polvorín.

El programa incluirá también la villa romana de Toralla, con actividades que recrean la vida cotidiana de sus antiguos pobladores, y Villa Solita, en Alcabre, que acoge conciertos durante el verano. "Queremos divulgarlo y publicitarlo, pero, sobre todo, que la ciudad vaya y conozca estos espacios", afirmó Caballero.