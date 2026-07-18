Cancelan las jornadas culturales Mar de Galicia en el Museo do Mar por "falta de permisos"

Canceladas las jornadas culturales Mar de Galicia, que organizaba la Xunta en el museo Mar de Vigo. Se trataba de un evento novedoso que pretendía unir música y sostenibilidad este sábado a partir de las 11:30 horas.

Según ha podido saber Treintayseis, la Policía Local ha acudido al museo el pasado viernes para cancelar el evento por falta de los permisos pertinentes para su realización.

"Un ataque más de Abel Caballero a la cultura con una decisión cuestionable de bloquear y cuestionar cualquier manifestación cultural que no se ajuste a su personal criterio", denuncian desde la Asociación cultural e deportiva OVER, organizadora del evento.

Asimismo, recuerdan que el evento nacía con el firme propósito de crear nuevos espacios para la cultura gallega contemporánea, poniendo en valor el talento local y nuestra profunda relación con el océano bajo el lema "Sonido y movimiento alrededor del mar".