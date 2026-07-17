Vigo apoya a las bandas de música populares con más de 230.000 euros

La Xunta de Goberno Local del Concello de Vigo dio luz verde este viernes a la ayuda destinada a la Federación de Bandas de Música Populares de Vigo. Más concretamente, la subvención se destinará a tres programas: "Vigo, un mar de bandas", "Vigo, bandas nos torreiros" y "Aulas de Música".

La cuantía ascenderá en esta ocasión a los 233.200 euros y permitirá la celebración de 115 conciertos. La mayor parte de esta cantidad -128.000 euros- se la llevará "Vigo, un mar de bandas" y sus 99 actuaciones. 34.000 euros se reservarán para los 18 conciertos de "Vigo, bandas nos torreiros" y 54.000 euros a las bandas de música. El resto se los llevarán gastos de producción e infraestructuras.

Caballero enumeró las bandas beneficiadas, que son: Valladares, Beade, Matamá, Coruxo, San Miguel de Oia, Candeán, Cabral y Bembrive.

Nueva escuela en Bembrive

Precisamente, este viernes también se anunció que el Concello aprobará un plan de expropiación de terrenos para la nueva escuela de música de Bembrive. Los terrenos supondrán dos parcelas, una de ellas, de 1.527 metros cuadrados, y otra de 1.622 metros cuadrados. Las dos parcelas se destinarán a equipamientos.

Más concretamente, en el primer terreno se construirá una escuela de música y, en la segunda, equipamientos. El coste de ambas será de poco más de 400.000 euros. Más de 200 alumnos se formarán en estos espacios.

Nueva cubierta en Candeán

También en materia de infraestructuras, el Concello dio luz verde a la renovación de la cubierta de la Asociación de Vecinos de Candeán. Se destinarán más de 80.000 euros a reparar, principalmente, el problema de las filtraciones. "La repararemos en su totalidad y eliminaremos el fibrocemento en favor de materiales adecuados para este tipo de infraestructuras", concluyó Caballero.