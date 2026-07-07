Xosé Neira Vilas será el autor homenajeado por el Día das Letras Galegas 2027

Xosé Neira Vilas (Gres, Vila de Cruces, 1928-2015) será el autor homenajeado en el Día das Letras Galegas 2027. Así lo han confirmado fuentes de la Real Academia Galega (RAG) consultadas por Europa Press, que han explicado que la candidatura del autor de Memorias dun neno labrego tiene más apoyos que la de Constantino García González (Oviedo, 1927-Santiago de Compostela, 2008).

Precisamente, su obra Memorias dun neno labrego es la más vendida y traducida de la literatura gallega. En este libro, Neira Vilas cuenta con un lenguaje rico y accesible cómo vivía la sociedad campesina de Galicia en los primeros años del siglo XX desde la perspectiva de un niño.

Más allá de esta obra, el autor atesora una amplia trayectoria que le valió numerosos reconocimientos: la Medalla Castelao, el Pedrón de Honra, el Premio Trasalba, el Premio de la Crítica Española (novela en gallego) o el Premio de la Crítica Gallega (ensayo). Ahora, todo parece indicar que será homenajeado por el Día das Letras Galegas.

¿Quién es Xosé Neira Vilas?

Xosé Neira Vilas nació en 1928 en el seno de una familia campesina, aunque su padre era cartero y él también le ayudaba con esta tarea. Tras realizar estudios primarios, comenzó a trabajar de contable en un aserradero local cuando tenía 16 años gracias a su formación a distancia como administrativo.

Muy activo en la vida cultural del municipio, en 1946 creó un grupo de teatro y llevó a escena varias obras en lengua gallega y realizó sus primeros versos y narraciones. Tres años después, emigró a Argentina y se estableció en Buenos Aires, donde trabajaba por el día y estudiaba por la noche: se formó en Comercio y Música y se licenció en Periodismo.

Aunque lejos de Galicia, nunca llegó a abandonarla. El escritor se adentró en la historia y la identidad cultural de su tierra de origen mientras estaba en Buenos Aires, donde publicó sus primeros trabajos en la prensa gallega de la emigración, que también llegarían a Uruguay y México. Asistió, además, a cursos de lengua, literatura, historia, arte, geografía y economía de Galicia.

El autor adquiría de esta forma una cultura universal mientras profundizaba en sus raíces gallegas. Luis Seoane, Rafael Dieste, Ramón Suárez Picallo, Lorenzo Varela, Arturo Cuadrado, Isaac Díaz Pardo, Eduardo Blanco Amor o Ramón de Valenzuela son algunos de los intelectuales de los que se rodeaba.

Neira Vilas fue uno de los fundadores de las Mocidades Galeguistas (1953) y del periódico Adiante, además de representar a la juventud gallega ante la Galeuzca Xuvenil refundada en Buenos Aires. El escritor, además, fue designado por el Consello de Galicia para la Secretaría da Comisión Organizadora del histórico Primer Congreso da Emigración Galega en 1956.

Su matrimonio con Anisia Miranda (1957) le daría fuerzas para seguir impulsando la cultura gallega más allá de sus fronteras. Juntos fundaron la editorial Follas Novas, a través de la que reunieron todo lo que se publicaba sobre Galicia en el mundo, y organizaron exposiciones del libro gallego en Buenos Aires, Montevideo y Caracas, así como debates semanales sobre temas gallegas.

Precisamente, en Follas Novas nació en 1959 la Asociación Arxentina de Fillos de Galegos y con su sello Neira Vilas publicó su primer libro: Dende lonxe (1960), con prólogo de Rafael Dieste y portada de Seoane. También publicaría en Follas Novas su novela Memorias dun neno labrego (1961), que recibió en reconocimiento unánime del público y de la crítica.

La pareja se mudó en 1961 a Cuba, donde el autor desarrolla varios cargos administrativos en el Ministerio de Industrias. Escribe periodismo literario, colaborando en varios periódicos y revistas, y en 1969 funda la Sección Galega do Instituto de Literatura e Lingüística con domicilio en la antigua sede del Centro Galego. Desde ahí, durante 21 años, dirige estudios sobre la huella gallega en la isla.

Anisia Miranda y Xosé Neira Vilas realizan varias visitas a Galicia durante este tiempo hasta que en 1992 regresan a Gres, desde donde continuaron participando activamente de la vida cultural gallega. Neira Vilas, además, presidió la fundación que lleva su nombre y que cuenta con una biblioteca pública, un museo etnográfico y una sala de exposiciones y conciertos.

Desde 2001 formaba parte, además, de la Real Academia Galega, en la que ingresó a propuesta de Antón Santamarina, Francisco Fernández Rei y Xesús Alonso Montero. En su texto A cultura galega en Buenos Aires: 1950-1960, describe la vida cultural de la comunidad gallega en el exilio.

El autor falleció el 27 de noviembre de 2015 en su casa natal. Tenía 87 años y era un referente de la literatura de Galicia. Narrador, traductor, ensayista, poeta... Xosé Neira Vilas fue, y sigue siendo, una figura fundamental en la cultura gallega.