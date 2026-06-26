Vigo celebra hoy la Noite Branca de los Museos: visitas, conciertos, talleres y cine al aire libre

Vigo vivirá este viernes 26 de junio una nueva edición de la Noite Branca de los Museos, una de las citas culturales más esperadas del verano en la ciudad.

La red municipal de espacios museísticos abrirá sus puertas en horario especial, de 20:00 a 01:00 horas, con una programación gratuita que combina visitas libres y guiadas, música, talleres, magia, instalaciones artísticas, propuestas familiares y cine al aire libre.

La iniciativa se desarrollará en espacios como el Pazo Quiñones de León, los jardines históricos de Castrelos, la Pinacoteca Francisco Fernández del Riego, la Casa das Artes, la Casa Galega da Cultura y el Verbum, además de otros centros adheridos.

El Pazo Quiñones de León y los jardines de Castrelos serán uno de los grandes focos de la noche, con visitas a su colección permanente, recorridos por los jardines históricos, una instalación artística participativa, música y una Garden Party inspirada en el ambiente del pazo.

La programación incluye también cine al aire libre con la proyección de Padre no hay más que uno 4. En la Pinacoteca Francisco Fernández del Riego, el público podrá acercarse a exposiciones como "Fráxil, fácil, núbil..." y "A nova colección Colmeiro", además de participar en visitas guiadas, talleres sensoriales y propuestas de magia familiar.

La noche se completará con actividad en la Casa das Artes, donde se podrán visitar la Colección Municipal de Arte Galega, la Colección Luís Torras y la exposición de la Fundación Laxeiro, además de disfrutar de propuestas musicales y visitas comentadas.

La Casa Galega da Cultura ofrecerá recorridos vinculados a la figura de Francisco Fernández del Riego y a la exposición "Conto Atlántico de medianoite", mientras que el Verbum, en Samil, acogerá una intervención artística participativa de la muralista Tamara Baz.

El Museo Marco ofrecerá visitas guiadas gratuitas a las 20:30, 22:00 y 00:00 horas, con recorrido por las exposiciones abiertas, entre ellas "Hai un lugar", de Alberto Ardid, además de muestras de Mariana Gomes, Francisco Mendes Moreira y la Colección MARCO, 5.

El Museo Liste Etnográfico abrirá de 20:00 a 01:00 horas con entrada gratuita y una programación centrada en la etnografía gallega: exhibición comentada "No baúl dos devanceiros, zocas e sombreiros" a las 20:00 horas, recorrido sobre hábitos alimentarios a las 21:30 horas, visita sobre máscaras y cultura enmascarada a las 22:30 horas, y recorrido por la colección permanente a las 23:00 horas.

Durante toda la noche habrá además fotomatón "Iconas de estilo" y una Libro-Caravan con libros de segunda mano, antigüedades y materiales relacionados con las piezas del museo.

Afundación abrirá de 20:00 a 23:00 horas con la exposición "Miña nai! Maternidades e crías no mundo animal", mientras que el Museo do Mar de Galicia tendrá apertura gratuita de 20:30 a 00:00 horas en sus dos edificios principales, aunque el acuario permanecerá cerrado por el descanso de las especies marinas.