Las alfombras florales de Ponteareas llegan al Papa: "Es un hito histórico e irrepetible"

La tradición de las alfombras florales de Ponteareas ha sido una de las grandes protagonistas de este fin de semana, durante la visita del Papa León XIV a la capital española. La Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas ha sido la encargada de diseñar y ejecutar las alfombras que han acompañado una procesión del Corpus en Madrid en la que ha participado el pontífice.

Aunque la asociación lleva años impulsando esta tradición, la entidad como tal se creó a finales de 2017 con el objetivo de organizar y poner en valor unas alfombras que en Ponteareas nacen de la implicación vecinal y familiar.

Según explica a Treintayseis el presidente e la asociación, Miguel García, se trató de una experiencia "única e irrepetible", que llegó por sorpresa, lo que los hizo trabajar contrarreloj para hacer posible un encargo tan inusual como exigente. "Nos llamó Don Andrés Ramos, un sacerdote gallego que nos conoce, hace unos cien días para proponernos la idea que, inicialmente, planteaba cubrir tramos de la calle Alcalá, con cientos de metros de recorrido", explica García.

El reto en Madrid no solo fue artístico, sino también logístico, obligando a replantear el concepto en varias ocasiones. ·Empecé con un primer diseño, pero no valía porque el Papa no iba a pasar con el papamóvil por encima", relata. Finalmente, y tras varios cambios de última hora, la asociación dispuso de apenas diez días para cerrar plantilla, diseño y planificación; mucho menos tiempo del que acostumbran a tener.

30.000 claveles y cientos de voluntarios

El resultado fue una composición elaborada con alrededor de 30.000 claveles, junto a otros materiales como verde de tuya, casca de pino o elementos vegetales del entorno. El diseño incluía símbolos religiosos y referencias al Camino de Santiago, con una concha de vieira y las llaves de San Pedro como elementos centrales.

Con un proyecto de esa magnitud la mayor dificultad, reconoce García, fue la organización humana. "Había 160 voluntarios de Madrid que nunca habían hecho una alfombra en su vida", señala. A ellos se sumaron 14 alfombristas de Ponteareas y otros colaboradores desplazados desde distintos puntos de España. Estas cuestiones logisticas fueron las que más peso tuvieron a la hora de elegir el diseño: "Si te metes en algo muy complicado, la gente que no tiene experiencia no puede trabajar bien. Había que hacer algo sencillo para que todos pudieran participar", explica.

Aunque la experiencia estuvo marcada por la presión y algunos problemas organizativos, el resultado ha tenido una enorme repercusión. "Fue algo histórico. Lo han visto millones de personas y todo el mundo ha podido ver las alfombras de Ponteareas", afirma el presidente de la asociación.

Es por eso que, para los alfombristas, el valor del proyecto va más allá del trabajo realizado. "Hemos hecho que el Corpus de Ponteareas llegue a Madrid y que el Papa haya pisado nuestras alfombras en una procesión del Corpus. Eso no tiene precio", resume.

Una tradición familiar que traspasa generaciones

Más allá del reto puntual, el proyecto se apoya en una tradición profundamente arraigada. En el caso de Miguel García, se trata además de una herencia familiar que se remonta a generaciones. "Mi tatarabuelo ya diseñaba alfombras a finales del siglo XIX", cuenta.

Sus hijas representan ya la quinta generación de alfombristas, en una continuidad que ha permitido exportar esta tradición incluso fuera de Galicia. "Mi padre enseñó a hacer alfombras en Santa Cristina de Lavadores, en Vigo", recuerda.