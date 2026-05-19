Llega a Vigo una exposición fotográfica sobre la realidad del albinismo en África subsahariana

La ciudad de Vigo acoge la exposición fotográfica "Iguales bajo el sol", que refleja la realidad de las personas con albinismo en el África subsahariana. La muestra, que cuenta con la colaboración de la Obra Social ABANCA, llega a la Sede Afundación de Vigo y podrá visitarse desde el 21 de mayo hasta el 20 de junio en la Sala de Exposiciones I.

A través de retratos e historias personales, la exposición ofrece una aproximación humana al impacto que el albinismo tiene en miles de personas. No solo aborda el estigma social o la violencia, sino también las barreras críticas en el acceso a la salud y a la educación.

Sin embargo, el mensaje central es de esperanza: la muestra revela la fuerza de la resiliencia y las soluciones sanitarias que ya están transformando vidas sobre el terreno.

"La exposición invita al público a mirar sin prejuicios, a escuchar sin filtros y a dejarse conmover por historias que son una llamada a la empatía y a la dignidad", explica Mafalda Soto, impulsora del proyecto.

La exposición nace de la misión de Beyond Suncare, organización que trabaja directamente en países como Malawi, Uganda o la República Democrática del Congo para prevenir el cáncer de piel prematuro y la desinformación.