La RAG abre en Vigo la Semana das Letras Galegas con un documental sobre Begoña Caamaño

La Real Academia Galega (RAG) abre este lunes en Vigo la Semana das Letras Galegas con la proyección del documental 'Begoña Caamaño: navegar no pracer azul', que tendrá lugar a las 19:00 horas en la Escola de Arte Dramático (ESAD) de Galicia.

El film -que será presentado en un encuentro abierto a todo el público y presentado por el presidente de la RAG, Henrique Monteagudo- ha sido realizado por Miramemira y puede verse en la web de la RAG (academia.gal) y en su canal de YouTube. Tras la proyección, intervendrá el académico Ramón Nicolás, conduciendo el coloquio de los directores, Damián Varela y Alba López, así como el vicedirector de la ESAD, Roberto Pascual, que coordinó la colaboración de este centro educativo en el documental.

Según ha podido saber Europa Press, esta pieza audiovisual acerca a la literatura de Begoña Caamaño, marcada por la reinterpretación feminista de los mitos clásicos, y dialoga con la memoria íntima y colectiva en un retrato coral que van dibujando su hermana Beatriz, su amiga Maika Aguado, la periodista Amanda Álvarez, el académico Víctor F. Freixanes o la historiadora Ana Reboreda.

La película también da voz a los jóvenes, que hablan sobre los grandes temas presentes en la obra de Begoña Caamaño, sobre su ejercicio como periodista y sobre su activismo.

El documental ya tuvo una primera presentación el pasado 10 de abril en el instituto vigués 'Coia 2', y la RAG eligió el CEIP O Pombal para la presentación de Primavera das Letras. Además, la ciudad olívica acogerá en otoño el Simposio das Letras Galegas 2026.

Por otra parte, el próximo 17 de mayo, Día das Letras Galegas, la Real Academia celebrará en Santiago, en el Teatro Principal, su pleno extraordinario. La sesión comenzará a las 12.00 horas, con tres alocuciones a cargo de Ana Romaní, Marilar Aleixandre y Víctor F.Freixanes. En este acto central habrá música en vivo, con Sofía Espiñeira, y cerrará la sesión el presidente de la RAG, Henrique Monteagudo.

El público asistente recibirá como regalo una publicación conmemorativa 'Begoña Caamaño presenta Circe ou o pracer do azul e Morgana en Esmelle', que recoge dos textos de la autora sobre sus dos novelas.

Además de estos dos actos, la RAG ha reforzado la divulgación de la figura y legado de Begoña Caamaño en la red. Así, está produciendo la serie de 'reels' 'É o tempo de Begoña Caamaño', y acaba de estrenar su primer videopodcast, 'Colchas de voces'. Las invitadas del primer episodio son las integrantes de Fillas de Cassandra.