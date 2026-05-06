Baiona (Pontevedra) lucirá el mural más grande de España, obra de Lula Goce: "Representa el alma de la villa"

La Casa de Navegación de Baiona ha acogido este miércoles la presentación de parte del diseño del que será el mural más grande de España y que decorará A Doca, obra de la artista más internacional de la villa, Lula Goce.

El objetivo es convertir este espigón, situado al final de la playa de la Barbeira, en un punto de referencia artístico y cultural. Las obras en A Doca comenzaron en 1940 y hoy se ha convertido en un espacio de disfrute para todos los vecinos que representa "el alma de la villa", al igual que el futuro mural.

La artista local Lula Goce será la encargada de diseñar y pintar el mural, que según ha avanzado hoy, tendrá a las redeiras y motivos marineros como protagonistas. "En él se pueden ver motivos vegetales, acuáticos, peces y una atadeira (forma en la que se llama en Baiona a la redeira) que trabaja con sus manos una red", ha señalado.

"El boceto es un homenaje al trabajo de todas esas mujeres atadeiras que han faenado a lo largo de los años en Baiona. Enfrentado a esta redera nos encontramos con un marinero atando las nasas al cual no se le ve el rostro. Algo diseñado a propósito con la intención de que cada uno de los marineros baioneses se sienta identificado con este personaje", ha detallado la premiada muralista.

Por su parte, el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, ha explicado que este diseño "es el fruto de un proceso de mediación cultural comunitaria" que integra "elementos náuticos tradicionales de la zona y representaciones vivas de la biodiversidad marina autóctona" para convertir el mural "en una manifestación visual de la herencia marítima de Baiona, así como de la flora y la fauna de sus aguas".

El espigón de A Doca mide cerca de 343 metros de largo, alcanza los 4,5 metros de altura, y la obra cubrirá más de 1.400 metros cuadrados de superficie en dos alturas.