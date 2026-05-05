Vigo acoge el Concerto das Letras Galegas 2026, dedicado a Begoña Caamaño

La 16ª edición del Concerto das Letras Galegas del Consello da Cultura Galega se celebrará este año en Vigo, ciudad de nacimiento, formación y primeros pasos profesionales de Begoña Caamaño, homenajeada de 2026.

La presidenta del CCG, Rosario Álvarez, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, junto con la intérprete encargada de la propuesta musical, Uxía; Bea Caamaño, hermana de Begoña; y Alejo Amoedo, miembro de la Comisión Ejecutiva, presentaron en rueda de prensa el programa de esta cita, que "será una fiesta musical con muchas sorpresas", en la que se fusiona la tradición gallega con sonoridades atlánticas y lusófonas.

El concierto, de entrada libre y gratuita, tendrá lugar en el Auditorio Mar de Vigo el 16 de mayo a las 20:30 horas y podrá seguirse en directo a través de la web del CCG y de la Televisión de Galicia, dentro de la programación del Día das Letras Galegas.

El alcalde, Abel Caballero, ofreció la colaboración del Concello para el desarrollo del recital, mientras que la presidenta del Consello da Cultura Galega destacó el peso que Vigo tuvo en la figura de la homenajeada. "Nació en O Calvario, en una ciudad que conformó su personalidad y su obra, desarrollada posteriormente en otros lugares", señaló. Añadió además que el programa recorrerá musicalmente su universo personal, "en el que tienen cabida el feminismo, el antimilitarismo y el periodismo en gallego".

Por su parte, Uxía subrayó que se tratará de una celebración en la que "festexamos la vida y la obra de Begoña y, con ella, también a todas las mujeres indómitas, porque hablaremos de sororidad, feminismo y canciones inspiradas en su obra".

El programa de esta edición se inspira en los textos literarios y en la labor periodística y radiofónica de la autora homenajeada. Está compuesto por 14 piezas que transitan de lo íntimo a lo festivo, en las que Uxía Senlle rinde homenaje a la memoria de una de sus grandes amigas. La propuesta también recorre sus gustos musicales y aquellas composiciones que acompañaron su trayectoria profesional.

A lo largo de 75 minutos desfilarán por el Auditorio Mar de Vigo figuras y símbolos como Circe, Morgana, las amigas, el mar de Arousa y la ría de Vigo, Penélope, la casa de A Comboa, las humildes, las huellas de su paso por la tierra, las rebeldes, las manos enlazadas y las lobas que aúllan, referencias esenciales en el legado de Begoña Caamaño.

La propuesta se concibe como una fiesta de la amistad, la música y la palabra, y contará además con numerosas sorpresas y artistas invitados que contribuirán a convertirla en una experiencia única e irrepetible.

La imagen gráfica del concierto ha sido diseñada por Leandro Lamas. Este formato es un proyecto musical de Uxía Senlle, una de las voces más reconocidas de la música gallega contemporánea. Cantante, compositora e investigadora, ha sido una figura clave en la renovación de la canción gallega desde los años 80, combinando la raíz tradicional con sonoridades atlánticas e influencias lusófonas de países como Portugal, Brasil o Cabo Verde.

En el concierto estará acompañada por su banda, integrada por Santi Cribeiro (acordeón), Rafa Otero (guitarra acústica y eléctrica), Yudit Almeida (contrabajo) e Isaac Palacín (percusión).

El acceso será libre y gratuito hasta completar aforo (1.425 localidades), y también podrá seguirse en directo a través de la web del Consello da Cultura Galega (consellodacultura.gal). Además, el día 17 será emitido dentro de la programación especial del Día das Letras Galegas en la Televisión de Galicia, en horario de máxima audiencia en la segunda cadena (G2).