El certamen de relatos Vigo Histórico abre este martes el plazo de presentación de obras Diputación de Pontevedra

La Editorial Elvira ha puesto en marcha la XIII edición del certamen de relatos Vigo Histórico, con la apertura de presentación de obras que se abrirá mañana martes, 21 de abril, hasta el 30 de junio.

El certamen se ha presentado este lunes y ha contado con la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, el director de la Editorial Elvira, Xabier Romero, y la jurado Clara do Roxo.

Los textos tienen como condición principal que Vigo sea protagonista de las historias y podrán presentarse tanto en gallego como en castellano con una extensión máxima de 4 páginas.

Las personas participantes optarán a premios económicos y a la publicación de su obra dentro del libro Relatos na Rúa, que incluirá las ilustraciones del grupo Diseñatas de la Fundación Igual Arte.