Cuenta atrás para la Noite Branca de Vigo: abierto el plazo para presentar propuestas al Concello

Cuenta atrás para la Noite Branca de Vigo 2026. El Concello de Vigo ha desvelado la fecha del evento y ha anunciado que este jueves publicarán las bases para que instituciones y empresas culturales presenten sus propuestas.

"La Noite Branca de los museos en Vigo va a ser el viernes 26 de junio", ha afirmado este miércoles el alcalde Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. El regidor olívico también ha avanzado que el Concello publicará este jueves las bases que regularán la selección de actividades.

Los museos serán los grandes protagonistas del evento, donde diversas actividades iluminarán sus salas durante esta noche cultural. Las muestras estarán abiertas al público ese 26 de junio de 20:00 a 1:00 horas y tendrán una duración máxima entre 60 y 90 minutos.

Además, deberán estar dirigidas a público de todas las edades y el coste máximo de la actividad será de 15.000 euros. "Queremos seleccionar las mejores propuestas para que la apertura de los museos tenga actividades para hacer una mejor noche de los museos que nunca", ha afirmado Caballero.

Las actividades pueden pertenecer a diversos ámbitos: historia, arte, arqueología, patrimonio cultural, etnografía, música, artes escénicas, danza, nuevas tecnologías o talleres. Estas se ubicarán en el Museo Quiñones de León, en la Pinacoteca Fernández del Riego, en la Casa das Artes, en la Casa Galega da Cultura y en el Verbum.