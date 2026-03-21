María Xosé Queizán ingresa en la Real Academia Galega como miembro de honor

El pleno de la Real Academia Galega aprobó en la tarde de ayer el ingreso de María Xosé Queizán (Vigo, 5 de febrero de 1939) en la institución como miembro de honor.

La escritora, la voz que sentó las bases del pensamiento feminista en Galicia, ingresará en la RAG próximamente como académica de honor en una ceremonia en la que dará lectura a su discurso de entrada en la institución.

Queizán cuenta con una sólida trayectoria que abarca todos los géneros: narrativa, teatro, poesía y una vigorosa producción ensayística en la que profundizó en temas que van desde la sociolingüística hasta la necesaria conciliación de las ciencias y las humanidades.

La producción literaria de Queizán se construye en simbiosis permanente con su faceta activista, en la que abrió caminos y tejió redes en torno a espacios como la revista Festa da Palabra Silenciada (1983-2014), de la que fue promotora y directora.

Entre otras distinciones, fue nombrada socia de honor de la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) y recibió los premios Voz da Liberdade (2011) del PEN Club de Galicia, de la Irmandade do Libro (2013), Otero Pedrayo (2018), el de Igualdade Ernestina Otero del Concello de Vigo (2019) o el Laxeiro (2024).

La Real Academia Galega le dedicó el pasado martes el Día de la Poesía, con un acto que se celebró en Vigo en el que autoras y autores de distintas generaciones leyeron versos de su autoría y que terminó con la propia Queizán cantando, en el escenario junto a Uxía, Non, je ne regrette rien.

En la sesión plenaria celebrada en el pazo municipal de María Pita, fue también elegido miembro correspondiente el escritor, gestor y periodista cultural y docente Pere Tobaruela (Barcelona, 1965).

María Xosé Queizán

María Xosé Queizán es una de las grandes figuras de la literatura gallega contemporánea y una voz fundamental del feminismo en Galicia. Su vocación nació en la infancia, entre los libros de la biblioteca de su padre, y muy pronto se vinculó al periodismo y al teatro en Vigo.

Tras una etapa decisiva en París, irrumpió con A orella do buraco (1965), obra destacada de la Nueva Narrativa Galega, y consolidó después una trayectoria ensayística pionera con títulos como A muller en Galicia (1977), clave en la reflexión sobre la situación de las mujeres y la lengua gallega.

A lo largo de las décadas, Queizán ha desarrollado una obra amplia y diversa como narradora, poeta, dramaturga, ensayista y traductora, siempre unida a su compromiso intelectual y activista. Participó en el movimiento feminista gallego, dirigió la revista Festa da Palabra Silenciada y dejó títulos esenciales en la narrativa, la poesía y el ensayo, abordando temas como la igualdad, la identidad, la represión y la memoria. Su trayectoria la sitúa como una autora imprescindible de las letras gallegas.

Pere Tobaruela

Pere Tobaruela RAG

Pere Tobaruela (Barcelona, 1965), nuevo académico correspondiente de la Real Academia Galega, es escritor, gestor cultural, periodista y docente, afincado en Galicia desde hace más de veinte años. Licenciado en Geografía e Historia, debutó en gallego en 2007 y ha construido una amplia trayectoria, especialmente en la literatura infantil y juvenil, con más de medio centenar de títulos, entre ellos la serie Formig4s y obras premiadas como Mortos de ningures, Catro pedras vellas y Auga de lume.

Secretario técnico de GALIX, también ha publicado en catalán, ha colaborado en medios gallegos y catalanes y compagina su actividad literaria y cultural con su faceta como entrenador profesional de fútbol femenino con titulación UEFA.