El Museo de Pontevedra presenta su programación de primavera: más de 20 actividades gratuitas

Con la llegada de la primavera este sábado, el Museo de Pontevedra pone en marcha una amplia programación cultural que se desarrollará entre el 21 de marzo y el 20 de junio.

La propuesta, impulsada por la Diputación, reúne más de 20 actividades gratuitas entre exposiciones temporales, cursos, talleres, jornadas, conferencias, eventos para todos los públicos y visitas guiadas. La pintura, la fotografía, la música y las artes escénicas tendrán un protagonismo destacado a lo largo de estos tres meses.

La gran exposición de la temporada será Arte en pareja. Mercedes Ruibal-Agustín Pérez Bellas, que abrirá sus puertas el 30 de abril comisariada por Cristina Villaverde Ruibal. La muestra ofrecerá un recorrido antológico por la obra de este matrimonio artístico, cuyas trayectorias, marcadas por una clara autonomía plástica y líneas creativas diferentes, alcanzaron reconocimiento en Galicia, en España y también de forma puntual en Francia e Italia.

La exposición reunirá más de un centenar de obras y diversos materiales que acreditan su papel central en la pintura gallega del último tercio del siglo XX, además de testimonios de sus aportaciones literarias.

Hasta el 5 de abril todavía podrán visitarse las exposiciones Dibujar con la luz. La fotografía en Pontevedra en el siglo XIX y San Sebastián, cuerpo de belleza y dolor. Una pasión privada.

Ya en junio, el día 12, se inaugurará una nueva entrega del ciclo Infiltraciones, comisariado por Iñaki Martínez Antelo, con la artista asturiana afincada en Nueva York Ira Lombardía.

Su proyecto Mudanza dialogará con la colección permanente del Museo a través de una instalación que nace de su experiencia migratoria en Estados Unidos y que plantea una "coreografía del tránsito" entre los edificios Castelao y Sarmiento, enlazando lo histórico con lo íntimo.