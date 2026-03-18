La Deputación de Pontevedra presenta la segunda edición de Mulleres de Palabra(s)

El presidente provincial, Luis López, en la presentación de la segunda entrega de Mulleres de Palabra(s) Deputación de Pontevedra

La Deputación de Pontevedra ha presentado este miércoles la segunda edición del programa Mulleres de Palabra(s), un ciclo de conversaciones que tiene como objetivo visibilizar el papel de la mujer en los ámbitos científico, cultural y artístico.

"Un circuito que llevará por concellos de toda la provincia a mujeres que tienen mucho que decir y mucho que aportar, y servirá para ayudar a cerrar brechas de género que aún existen y caminar juntos hacia nuestra meta, que es la igualdad", ha afirmado el presidente provincial, Luis López, en la presentación del programa.

Esta segunda edición de Mulleres de Palabra(s) contará con siete actividades y, entre las novedades, sobresale la puesta en marcha de una biblioteca ambulante que recorrerá los distintos centros educativos de los concellos de la provincia. Así, acercarán al alumnado recomendaciones literarias realizadas por mujeres.

El programa comenzará el próximo 28 de marzo con la celebración del Día Mundial da Poesía a las 12:30 horas en el pazo provincial. Participarán las tres últimas ganadoras del Premio Nacional de Poesía: Mirian Reyes, Chus Pato y Yolanda Castaño.

Por otro lado, cada jueves del mes de abril está programado un taller para leer poesía con Dores Tembrás. Ya en mayo, Arancha Portabales protagonizará una conversación en Marín y, en junio, será Andrea Fernández Plata quien dirija un taller de cerámica en A Lama.

El ciclo continuará en septiembre con un acto que se celebrará en el Palacete das Mendozas con la poeta Antía Otero y la cantante y compositora Guadi Galego, que se titulará Escribir e cantar: a música das palabras. La clausura de esta segunda edición está prevista para el 17 de octubre para celebrar una sesión de lectura el Día de las Escritoras.

"Un programa amplio, diverso y de calidad repartido tanto en el tiempo como en el espacio para demostrar que el camino de la igualdad hay que recorrerlo todos los días del año", ha valorado López, quien ha presumido del compromiso de su gobierno en políticas de igualdad, con una inversión de seis millones de euros en diversas iniciativas.