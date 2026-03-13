El joven gallego que ha convertido LinkedIn en materia universitaria: "Es una herramienta obligatoria para todos"

La Universidade de Vigo da un paso hacia las nuevas herramientas profesionales enfocadas hacia la formación de los estudiantes a través de una microcredencial de la mano del joven empresario gallego Martín Arosa, fundador y CEO de ZipGenial.

Este jueves se presentó bajo esta Microcredencial LinkedIn Accelerator: Posicionamiento y autoridad profesional, centrada en el uso estratégico de LinkedIn para generar oportunidades profesionales y de negocio. Impulsada desde el Centro de Posgrado y Formación Permanente de la UVigo, sitúa a la institución viguesa como una de las instituciones pioneras en España en incorporar formaciones vinculadas al emprendimiento digital, el marketing B2B y el uso profesional de redes como LinkedIn.

La participación de Arosa como docente supone la incorporación al entorno universitario de la experiencia de uno de los jóvenes emprendedores gallegos que actualmente trabaja con empresas y directivos para desarrollar estrategias de crecimiento y posicionamiento profesional en LinkedIn.

El joven emprendedor, de 22 años, ha pasado por la redacción de Treintayseis para profundizar en una labor empresarial que le ha llevado a ser uno de los perfiles de referencia y con mayor crecimiento en la red social profesional.

Lo primero que llama la atención es, por supuesto, la edad. ¿Cómo llegas a conseguir este desarrollo profesional tan joven? ¿Naces o te haces?

"Nacer" te diría que complicado, porque mis padres son funcionarios, pero siempre me gustó el ámbito corporativo, el no perder el tiempo, sino realmente dar soluciones de negocio, escalar empresas, el aportar valor. Entonces, creo que uno se hace empresario, aunque, como dijo José Elías una vez, también que "te pica la víbora", y te puede picar cuando naces o con el desarrollo.

Pero sí que creo que se hace a medida de que vas investigando, vas probando qué te gusta, qué no te gusta y, en mi caso, "se hizo" el empresario.

Se habla del edadismo siempre mirando a los mayores de 45, pero ¿hay "edadismo" hacia los más jóvenes? Sobre todo en un ámbito empresarial, en el que se mira tanto el knowhow y la experiencia, hablando en años.

Al inicio sí que se nota, lógicamente, cuando estás empezando y dando tus primeros pasos, pero una vez que tienes ya la experiencia, no de años, sino de resultados, "sé esto, te puedo ayudar en esto", ya lo hice con estas empresas, con estos empresarios, la edad ahí se convierte en un número. Y el número que importa en el mundo en el que estamos es, como siempre digo, el beneficio neto para tu bolsillo. Aportándote eso, la edad desaparece totalmente del mapa.

En los últimos tiempos, estamos cada vez más habituados a ver casos de éxito de gente muy joven, bien preparados y formados. ¿Qué consejo darías desde tu experiencia?

Hay que tener un objetivo claro. Si tienes una habilidad, tienes que ser el número uno en ella, explotarla al máximo y no tocar mil bandas. Yo creo que el fallo de muchos emprendedores que están empezando es querer tocar mil bandas: marketing digital de contenido, hago anuncios, que si hago funnels de ventas, que si ahora hago vídeos; al fin y al cabo tocas marketing pero realmente no eres bueno en nada.

Yo lo que diría es: tener un objetivo y ese objetivo explotarlo al máximo. ¿Quieres ser el número uno en Instagram? Ponte. ¿Quieres ser número uno en LinkedIn, como nosotros? Pues es cuestión de ponerse y estar todos los días enchufado.

¿Estamos usando mal LinkedIn? ¿Lo usamos como una red social más pero tiene aplicaciones que no aprovechamos?

Yo nunca digo que LinkedIn se usa mal, porque hay diferentes formas de utilizarlo. En nuestro caso lo utilizamos para generar oportunidades, generar negocio y ganar dinero con LinkedIn. Pero hay gente que lo utiliza para buscar trabajo, y está bien utilizado, nació para eso en un inicio.

Pero nosotros, con nuestros clientes y nuestros alumnos, lo utilizamos de otra forma que la gente no explota, que es para generar negocio. Entonces, siempre que me dicen "Martín, ¿uso mal LinkedIn?", siempre digo que ni sí ni no, depende de lo que quieras conseguir a través de ella.

Háblame de esa metodología VNC, ¿cómo se aplica en la práctica?

Pues la metodología VNC es, al fin y al cabo, un embudo de ventas en el que ponemos tres etapas. Primero, como no nos conocen, hay que crear publicaciones, un tipo de contenido para que nos conozcan. Aquí siempre utilizamos referentes, por ejemplo, explicamos las estrategias que hizo un referente mundial.

Ahí nos van a ver muchas personas, porque entienden que sabe porque ha explicado la estrategia que se ha usado. Si en este post han entrado 600.000 personas, pasamos a la segunda etapa que es nutrición de todas estas personas: hablo de mí, de qué hago en mi empresa, de qué puedo aportar, qué hice y qué casos de éxito tengo.

Entonces el algoritmo de LinkedIn lo que hace es que enseña ese segundo post a toda la gente que reaccionó e interactuó. Aquí ya filtramos qué tipo de gente realmente coincide con nosotros, que pueden ser 100.000, y entra la etapa de conversión, que empezamos a resolver pequeños problemas que tenga un empresario o un directivo.

Aportamos mucho valor al solucionarle problemas muy específicos en un lapso de tiempo muy corto. Así que dicen "si me aportó gratis esto sin pedir nada a cambio y me solucionó algo, o me escaló la empresa aunque sea un 1%, si lo pago imagínate lo que puede hacer". Entonces siempre utilizamos esa deuda moral a la hora de crear ese post de conversión.

En LinkedIn la gente entra a resolver un problema, a tomar una decisión, y en la mayoría de los casos son empresarios o decision makers que quieren resolver un problema para sus empresas, no entran como en Instagram o TikTok, a ver reels.

Martín Arosa con el rector de la UVigo, Manuel Reigosa. Cedida

Vienes de firmar con la Uvigo un acuerdo para crear una microcredencial LinkedIn Accelerator: Posicionamiento y autoridad profesional. Cuéntanos a quién y cómo se va a aplicar estos conocimientos.

Esto va enfocado a alumnos para ayudarles a desarrollar el entorno empresarial, corporativo y sobre todo profesional, para generar negocio u oportunidades con sus proyectos personales o para buscar trabajos en empresas fuertes aplicando estrategias para que las empresas digan "quiero a este tío". Si alguien es bueno, por ejemplo, en ingeniería informática, desarrolla proyectos buenos y lo publica en LinkedIn con ciertas estrategias, va a tener los ojos de las empresas y de directivos puestos en él, y le van a dar un buen trabajo o inversión para su proyecto.

Esto le va a ayudar mucho a chavales que están estudiando y quieren dar un pasito más en el ámbito empresarial y en el ámbito profesional. Y eso es lo que conseguimos con la Universidad de Vigo, que al final es un acuerdo espectacular que hicimos a nivel europeo y va a transformar, que realmente la palabra, las vidas de estos chavales y ayudarles a dar un paso más en el ámbito profesional.

Echamos muchas veces en falta la formación más práctica en los grados, más aplicada a la realidad, más allá de la teoría. ¿Es LinkedIn una herramienta clave para el futuro de las empresas, emprendedores y trabajadores?

Hoy en día es no imprescindible, sino obligatoria. Si soy bueno en IA y muestro lo que hice para otras empresas, lo van a ver y otros van a querer ahorrarse costes, por ejemplo. Si me tiene que pagar 30.000 o 50.000, pero le ahorro 100.000 en empleados, lógicamente va a decir que sí, "¿dónde firmo?". Para los que quieran conseguir financiación para sus proyectos, conseguir inversores, o buscar trabajos en grandes empresas, lo mismo.

Nosotros ayudamos a directivos y profesionales a comunicar mejor, vender más y aumentar la facturación de sus empresas. ¿Cómo? Generando muy buen contenido corporativo, buena comunicación, buen marketing. Si comunicas bien, la empresa va a querer que seas tú el que haga los comunicados; el caché del trabajador aumenta, tanto dentro de la empresa como si lo quieren fichar en otra. Cuanta más comunidad tengan, cuanta más atención tengan, cuanto más bueno sea ahí, uno va a cobrar más.

Son estrategias que utilizamos o de una forma u otra, pero siempre enfocado en el crecimiento de la persona y a generar negocio, tanto para empresarios como para empresas.