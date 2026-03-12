Ya hay fecha para la Feria del Libro de Vigo: será en julio y estrenará un nuevo modelo más participativo

La Federación de Librarías de Galicia ha presentado este jueves en la Cidade da Cultura de Santiago una nueva etapa de las Ferias del Libro de Galicia, que en 2026 apostarán por un modelo más dinámico, participativo y creativo alrededor de la lectura. En total, este año habrá de nuevo 13 ferias, entre ellas la de Vigo, que se celebrará del 1 al 7 de julio en la plaza de Compostela.

En el acto participaron el director xeral de Cultura de la Xunta, Anxo Lorenzo; la subdirectora xeral de Bibliotecas, Cristina Rubal; el vicepresidente de la Federación de Librarías de Galicia, Óscar Porral; la tesorera, Patricia Porto; y la ilustradora Nuria Díaz, autora del cartel de esta edición.

Las Ferias del Libro de Galicia son uno de los proyectos culturales más consolidados del calendario gallego: desde hace más de cuatro décadas convierten plazas y espacios públicos en puntos de encuentro entre librerías, lectoras y lectores, editoriales y autores durante la primavera y el verano. En 2026 arrancan una nueva etapa para adaptarse a la evolución del ecosistema cultural y a una comunidad lectora cada vez más activa, reforzando la dimensión cultural de las ferias y conectando la literatura con otras disciplinas artísticas.

Entre las novedades habrá formatos más participativos -conversaciones, encuentros y mesas abiertas con el público-, rutas literarias, talleres de escritura y propuestas escénicas como recitales, lecturas dramatizadas o intervenciones artísticas que transformarán las ferias en espacios en constante movimiento. La Federación busca diferenciar la programación habitual de las librerías de la temporada de ferias, sumando dinamismo y apertura para atraer tanto al público lector habitual como a personas menos familiarizadas con el mundo del libro.

13 ferias entre abril y agosto

Las Ferias del Libro de Galicia recorrerán en 2026 un total de 13 localidades entre el 23 de abril y el 29 de agosto, configurando un itinerario cultural que atraviesa todo el territorio. Ferrol abrirá el calendario, seguido de Santiago de Compostela, Lugo, O Porriño, Redondela, Ourense, Vigo, Ponteareas, Rianxo, A Coruña, Viveiro, Foz y Monforte de Lemos.

La Federación de Librarías de Galicia estrena también imagen en esta nueva etapa de las Ferias del Libro, con un cartel de la ilustradora Nuria Díaz y un lema que resume el espíritu del proyecto: "La puerta a universos infinitos".

El cambio llega avalado por el buen balance de 2025: las trece ferias celebradas el pasado año sumaron 255 actividades culturales, más de 700 firmas de libros y la participación de 416 autores y autoras, con una presencia muy equilibrada entre mujeres (53%) y hombres (47%).