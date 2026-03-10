El mural de un afilador en plena Ribeira Sacra da una segunda vida a una vivienda abandonada

El primer mural de un afilador en el mundo, situado en Castiñeiro, una aldea de San Xoán de Río Cedida

El mural del Afilador, del artista gallego Mon Devane y reconocido como mejor mural del mundo en julio de 2025, ha logrado dar nueva vida a una casa que llevaba 25 años vacía en la aldea de Castiñeiro, en Ourense.

Se trata del primer mural de un afilador en el mundo y retrata a Juan, uno de los vecinos de la aldea, cuya historia puede reflejar la de miles de gallegos.

El impacto de la obra fue tal que los herederos del inmueble decidieron donar la vivienda a la Asociación Cultural Órbita, que se encargará de su restauración junto a los pajares anexos para crear un espacio cultural dedicado a los oficios tradicionales y nuevas oportunidades de vida en el medio rural. Este proyecto, bautizado como Rural Haus 1Restaurar Casas, Restaurar Vidas1, busca revitalizar la aldea combinando patrimonio y creatividad.

El acuerdo fue posible gracias a la mediación de Aldealista (Grupo Rural Manager SL), la única empresa tecnológica instalada en la aldea y una de las 17 activas en toda la provincia de Ourense. Aldealista, recientemente galardonada con el premio nacional de Impacto Positivo en la Impact Social Cup celebrada en el Madrid Arena, será también protagonista en el estreno del documental oficial del certamen, que tendrá lugar el 12 de marzo en los cines Cinesa Príncipe Pío de Madrid bajo el lema: "Si gana el impacto positivo, ganamos todos".

El proyecto continuará su itinerario con la Impact Campus, que se celebrará en San Xoán de Río y en la Estación de Cabeza de Manzaneda, reuniendo a emprendedores de impacto de toda España para compartir ideas, talento y soluciones para el mundo rural.