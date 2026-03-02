Abre el plazo de inscripción en la Residencia Literaria de San Simón (Pontevedra)

Este lunes abre el plazo de inscripción para participar en la Residencia de Creación Literaria Illa de San Simón, que contará con 24 plazas encaminadas a la promoción y creación en gallego. Estará abierto hasta el 31 de marzo en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Así, los escritores y escritoras que participen contarán con un espacio, un ambiente y condiciones "óptimas", dicen desde la Xunta, para que se puedan dedicar plenamente a sus proyectos.

La iniciativa está dirigida a mayores de 18 años que desarrollen una propuesta creativa en lengua gallega, ya sea narrativa, ensayo, poesía, teatro o cómic. Las estancias tendrán que ser de una semana, como mínimo, y de una quincena, como máximo. Habrá tres turnos: Del 15 al 28 de junio, del 28 de septiembre al 11 de octubre, y del 13 al 25 de octubre.

En las anteriores ediciones, las celebradas entre 2023 y 2025, fueron 60 las personas participantes en esta iniciativa, que lograron impulsar una docena de obras.

Para poder inscribirse tan solo se podrá incluir una única candidatura acompañada por un documento de un máximo de 10 páginas. Tendrá que incluir la explicación del proyecto, género, idioma, currículo, expediente artístico y carta de motivación.