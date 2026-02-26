Encuentran una moneda romana y la guardia de una espada en el Castro da Cividade, en Pontevedra

Una moneda romana, la guardia de una espada y la cuenta de un colgante han sido hallados durante los trabajos de excavación en el Castro de Cividade. Así lo ha anunciado este jueves el Concello de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).

Conforme al comunicado del Ejecutivo municipal recogido por Europa Press, los primeros indicios de las tareas de análisis efectuadas por el equipo técnico encargado apuntan a ser piezas "relevantes para la comprensión del pasado" de la localidad.

El regidor, Jorge Cubela, ha valorado la "confirmación de las expectativas" con las que pusieron en marcha la iniciativa y del "potencial extraordinario" del propio Castro da Cividade.

Los descubrimientos, enmarcados en una "clara estrategia de conservación y divulgación", a juicio del alcalde, "incrementan el valor patrimonial del yacimiento y refuerzan la identidad colectiva" del municipio pontevedrés.

Mientras se realizan los análisis pertinentes, Cubela ha prometido seguir "impulsando nuevas fases de intervención" que sean capaces de "dinamizar el turismo local y generar actividad económica en el territorio".

Con todo, ha agradecido la reciente presencia en el yacimiento del conselleiro de Cultura, José López Campos, y del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, al interpretarla como una muestra de apoyo a un proyecto que "aspira a convertirse en un referente" del patrimonio castreño de Pontevedra.