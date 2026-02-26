Moneda romana encontrada en el Castro da Cividade, en Pontevedra

Moneda romana encontrada en el Castro da Cividade, en Pontevedra Concello de Cercedo-Cotobade

Cultura

Encuentran una moneda romana y la guardia de una espada en el Castro da Cividade, en Pontevedra

Los primeros indicios de las tareas de análisis del equipo técnico apuntan ser piezas "relevantes"

Podría interesarte: Vigo pone en marcha la nueva edición de 'Vigo, cidade de cor': 13 nuevos murales artísticos

Publicada

Una moneda romana, la guardia de una espada y la cuenta de un colgante han sido hallados durante los trabajos de excavación en el Castro de Cividade. Así lo ha anunciado este jueves el Concello de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).

Edición 2025 del Galicia Fest

Conforme al comunicado del Ejecutivo municipal recogido por Europa Press, los primeros indicios de las tareas de análisis efectuadas por el equipo técnico encargado apuntan a ser piezas "relevantes para la comprensión del pasado" de la localidad.

El regidor, Jorge Cubela, ha valorado la "confirmación de las expectativas" con las que pusieron en marcha la iniciativa y del "potencial extraordinario" del propio Castro da Cividade.

Los descubrimientos, enmarcados en una "clara estrategia de conservación y divulgación", a juicio del alcalde, "incrementan el valor patrimonial del yacimiento y refuerzan la identidad colectiva" del municipio pontevedrés.

Mientras se realizan los análisis pertinentes, Cubela ha prometido seguir "impulsando nuevas fases de intervención" que sean capaces de "dinamizar el turismo local y generar actividad económica en el territorio".

Con todo, ha agradecido la reciente presencia en el yacimiento del conselleiro de Cultura, José López Campos, y del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, al interpretarla como una muestra de apoyo a un proyecto que "aspira a convertirse en un referente" del patrimonio castreño de Pontevedra.