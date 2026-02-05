Os Merdeiros con dos vecinas de Vigo.

XX Aniversario de la recuperación de O Merdeiro en Vigo: Proyectan unas jornadas sobre el Entroido

Se celebrarán este fin de semana en el local de la Asociación Vecinal Casco Vello de Vigo

Las quintas Xornadas do Entroido se celebrarán en Vigo este fin de semana con más actividades en torno a O Merdeiro y al hito de su recuperación, que, en este 2026, cumple dos décadas.

La cita cultural será en la Asociación Vecinal del Casco Vello de Vigo -rúa Cárcere Vello- los días 6 y 7 de febrero. Habrá música, proyecciones audiovisuales, y charlas temáticas.

El viernes la apertura de puertas se producirá de la mano de la Banda de Gaitas do Casco Vello. Será a las 19:00 horas. A continuación se emitirá "A traxedia do Xirobio" y, acto seguido, se celebrará la charla "O Merdeiro: XX anos de Entroido popular" junto a Xerardo F. Santomé, Julio Saians, Pancho Lapeña, y Fiz Axeitos.

El sábado, día 7, José M. Dopazo ofrecerá la charla "O Entroido da Illa de Ons: Unha recuperación 50 anos despois" y, seguidamente, será el turno de "Entroido da Ulla: Xenerais, correos e coros".