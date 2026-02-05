XX Aniversario de la recuperación de O Merdeiro en Vigo: Proyectan unas jornadas sobre el Entroido

Las quintas Xornadas do Entroido se celebrarán en Vigo este fin de semana con más actividades en torno a O Merdeiro y al hito de su recuperación, que, en este 2026, cumple dos décadas.

La cita cultural será en la Asociación Vecinal del Casco Vello de Vigo -rúa Cárcere Vello- los días 6 y 7 de febrero. Habrá música, proyecciones audiovisuales, y charlas temáticas.

El viernes la apertura de puertas se producirá de la mano de la Banda de Gaitas do Casco Vello. Será a las 19:00 horas. A continuación se emitirá "A traxedia do Xirobio" y, acto seguido, se celebrará la charla "O Merdeiro: XX anos de Entroido popular" junto a Xerardo F. Santomé, Julio Saians, Pancho Lapeña, y Fiz Axeitos.

El sábado, día 7, José M. Dopazo ofrecerá la charla "O Entroido da Illa de Ons: Unha recuperación 50 anos despois" y, seguidamente, será el turno de "Entroido da Ulla: Xenerais, correos e coros".