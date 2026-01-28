El MInisterio de Cultura premia a un proyecto que salvaguarda el patrimonio inmaterial de Galicia

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), ha concedido ayudas a un proyecto que trata de salvaguardar el patrimonio inmaterial de Galicia. Se trata de 'Ponte... nas Ondas!', cuyo objetivo es promover la investigación, transmisión y promoción de la cultura gallega.

El proyecto, presentado por la Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte nas Ondas, está incluido en el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Es el único registro transfronterizo que España tiene declarado junto a Portugal.

El importe de la ayuda concedida al proyecto gallego asciende a 14.032,25 euros. Este dinero es parte de los 234.000 euros que ha repartido el Ministerio de Cultura para la ejecución de las 18 iniciativas seleccionadas por la cartera de Ernest Urtasun. Habían sido admitidas 138 en esta convocatoria.

Ponte… nas Ondas! es un programa que nació hace 27 años en los centros educativos del sur de Pontevedra y del Alto Minho y no ha dejado de crecer con el objetivo de salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial en la frontera galaico-portuguesa mediante la creación de espacios en los que el patrimonio puede practicarse y transmitirse a las nuevas generaciones a través de las radios escolares.

Esta convocatoria anual de ayudas en régimen de concurrencia competitiva se enmarca en las medidas de fomento previstas en el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial que el Consejo de Patrimonio Histórico aprobó en 2011 a partir de la Convención de la UNESCO de 2003.

Los proyectos seleccionados atienden a un panorama muy diverso de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial en España, como son los saberes tradicionales y oficios artesanos, las formas de alimentación y las manifestaciones musicales y sonoras, entre otras.