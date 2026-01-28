El mal tiempo frustra el inicio de VigoCultura en 2026: suspendida la actuación 'Carman'

El mal tiempo de esta semana también afecta a los eventos culturales programados en Vigo. El estreno de VigoCultura se ha topado contra la lluvia y el viento previstos para este viernes 30 de enero.

El Concello de Vigo ha anunciado la suspensión del espectáculo Carman, una comedia para todos los públicos, "debido a las previsiones meteorológicas adversas de lluvia y viento". Esta actuación estaba programada para las 19:00 horas en Porta do Sol y frente al Museo MARCO para recorrer Príncipe.

En cuanto al pasacalles de Troula O Mundo do Circo, previsto para el sábado 31, el gobierno local aún no ha tomado una decisión final. "Se está haciendo seguimiento de las condiciones climatológicas para tomar una decisión definitiva que se hará pública mañana", ha informado el Concello.

Será a partir del domingo 1 de febrero cuando el Auditorio Municipal acogerá 25 representaciones, que comenzarán con la puesta en escena de la obra Los yugoslavos, con Javier Gutiérrez. También contará con el clásico de Shakespeare, Rey Lear, interpretada por la "Companhia do Chapitô" de Portugal, y habrá dos estrenos: Brazaletes y Señores.