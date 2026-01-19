El Museo de Pontevedra presenta el documental sobre Castelao y la revolución del linograbado en Galicia Diputación de Pontevedra

El Edificio Castelao del Museo de Pontevedra acogerá este jueves 22 de enero a las 19:00 horas la presentación del documental Castelao, a revolución gráfica en Galicia. O linogravado, dirigido por Xan Leira y realizado con el apoyo de la Deputación de Pontevedra.

El acto será presentado por el propio director, junto con Ángeles Tilve, directora del Museo de Pontevedra, y Carlos L. Bernárdez, ensayista y crítico de arte. El acceso es libre.

La nueva producción, de 33 minutos de duración, se acerca al proceso histórico por el que el linóleo se convirtió en uno de los motores de la renovación estética y editorial en la Galicia de la década de 1920.

Esta pieza audiovisual reconstruye cronológicamente este fenómeno desde la estancia de Castelao en Europa (Francia, Bélgica y Alemania) en 1921, donde descubrió las posibilidades del linóleo como técnica rápida y económica, hasta su expansión desde Pontevedra al conjunto del panorama artístico gallego.

Entre los primeros en adoptar el linóleo estuvieron Carlos Sobrino, colaborador próximo de Castelao, Luis Pintos Fonseca, Manuel Méndez,

Xosé Sesto y Ventura de Dios “Turas”. Desde ese momento, esta técnica comenzó a ganar presencia en diversas publicaciones de la época.